Esbjerg fB får amerikanske ejere

En amerikansk investorkreds overtager aktiemajoriteten i fodboldklubben Esbjerg fB og skyder 30 mio kr. ind i klubben, oplyser Esbjerg på sin hjemmeside.

Det er Chien Lee og Pacific Media Group, ledet af Paul Conway og Grace Hung, der bliver de nye ejere.

Samtidig skyder Claus Sørensen Gruppen 10 mio. kr. i ny aktiekapital, mens det er aftalt, at der kan komme op til 5,5 mio. kr. fra lokale investorer.

Samlet 45,5 mio. kr.

- Vi har fået mange henvendelser fra nær og fjern, hvilket vidner om, at EfB har et godt omdømme, og med den nye amerikanske investorkreds er vi overbeviste om, vi har fundet den helt rette partner til at tage de næste skridt, siger klubbens bestyrelsesformand Palle Guldager Kristensen.

- En ting er, at vi har sikret EfB et nyt, økonomisk ståsted, men at vi samtidig også får glæde og gavn af enorm brancheerfaring fra store fodboldlande har også vægtet meget højt på vores liste.

En ting er, at investorerne formentlig gerne ser EfB tilbage i Superligaen - en anden er, at uanset hvad bør høre til der, hvis man spørger fodboldsekspert Lars Jacobsen, der satte disse ord på i forbindelse med nedrykningen i fjor.

Investorerne ejer allerede engelske Barnsley FC, belgiske KV Oostende samt franske AS Nancy.

- Vi er meget glade for at blive nye, betydningsfulde aktionærer i EfB, som de seneste 97 år har været en vigtig del af byen Esbjerg, siger Paul Conway, talsmand for investorkredsen.

- EfB var attraktiv for os på grund af den imponerende historie, det stærke akademi samt de passionerede fans og sponsorer.

- Vi har til hensigt at fortsætte stilen med de dygtige unge spillere, og tilføje endnu mere dansk talent ved hjælp af vores dokumenterede data- og analyseplatform.

Kapitalindskuddet skal endelig stemmes igennem på en ekstraordinær generalforsamling 24. februar.

I efteråret fik SønderjyskE også amerikanske ejere, mens egyptere har overtaget FC Nordsjælland i januar.

Indtager Superligaen: Helt vanvittig formue

Afviser bud på 5.500.000.000 kroner

Bankmandens Brøndby-hemmelighed