Esbjerg og Silkeborg indleder oprykningsspil med sejre

Esbjerg tog en sikker sejr, da fodboldklubben mandag tog hul på oprykningsspillet i 1. division.

Det gik ud over Fredericia, der på hjemmebane blev besejret med 3-1.

Resultatet betød, at Esbjerg med 51 point for en kort stund kravlede op på andenpladsen i tabellen, hvor de to bedste efter oprykningsspillet skal spille i Superligaen i den kommende sæson.

Glæden varede dog kort for vestjyderne, da Silkeborg senere mandag slog Helsingør med 2-0.

Dermed er silkeborgenserne tilbage på andenpladsen et enkelt point foran Esbjerg og med fem point op til Viborg, der fører med 57 point.

Det ser derimod svært ud for Fredericia, der fortsat har 32 point på femtepladsen.

Joni Kauko satte første mål ind på tavlen for Esbjerg efter knap et kvarters spil. Inden pausen lykkedes det Fredericias Leonel Montano at udligne.

I anden halvleg stod Jakob Ankersen og Kasper Pedersen for de sidste to Esbjerg-scoringer.

I Silkeborg lignede det længe en 0-0-løsning, men et kvarter før tid sørgede angriberen Nicolai Vallys for 1-0-målet, og seks minutter senere var han på pletten igen og cementerede sejren.