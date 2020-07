Esbjerg sælger til Premier League

Esbjerg sælger midtbaneankeret Jacob 'Lungi' Sørensen til den engelske klub Norwich, oplyser Esbjerg i en pressemeddelelse.

Sørensen kommer dog ikke til at spille Premier League denne sæson, da Norwich allerede har indkasseret en nedrykning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skiftet går igennem med øjeblikkelig virkning.

22-årige 'Lungi' nåede at spille 117 kampe i den stribede Esbjerg-trøje.

– Først og fremmest er vi glade på Lungis vegne. Han har været en god spiller for EfB i en lang periode og samtidig en fantastisk holdkammerat, så det er fuldt fortjent, at der nu venter en stor og spændende udfordring i England. Det er vigtigt, at dygtige spillere går hele vejen fra EfB Akademi til førsteholdet og derfra videre til gode adresser i udlandet, så det er en rigtig fin case for os, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen til Esbjergs hjemmeside og fortsætter:

– Vi ville naturligvis meget gerne have beholdt Lungi i lang tid fremover, men qua hans præstationer har interessen været støt stigende gennem en længere periode, og da vi samtidig er blevet mødt af et økonomisk attraktivt tilbud, så vurderede vi sammen, at tiden var moden til et klubskifte.

Opstemt

Ikke overraskende er hovedpersonen selv yderst tilfreds med det nu skifte, selv om han har været i klubben det meste af livet.

– Jeg har været i EfB siden jeg var to år gammel, hvor jeg startede til 'Små fødder' på nær et lille ophold i samarbejdsklubben Sædding/Guldager IF, hvor jeg spillede med mine klassekammerater. Jeg betegner mig som en ægte EfB’er, og man kan vist roligt sige, at det er min anden familie, siger 'Lungi'.

Samtidig sender han en hilsen til de fans, der har fulgt ham gennem karrieren indtil nu.

– Jeg føler dog, at det er det rette tidspunkt at rykke videre på nu, men jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kunne være med til at holde EfB i Superligaen. Til alle de blå og hvide fans vil jeg gerne sige tak.

– I har altid stået bag og været med hele vejen, og det har betydet rigtig meget for mig. Jeg håber, at I vil fortsætte med at støtte op, siger Jacob Lungi Sørensen.