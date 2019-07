15-årig vinder otte millioner i Fortnite trods mors modstand

På trods af hård modstand fra sin mor, så er det alligevel lykkedes 15-årige Jaden Ashman fra Storbritannien at blive så dygtig til at spille Fortnite, at han netop har vundet otte millioner kroner.

Jaden blev nemlig nummer to sammen med sin hollandske kampfælle Dave Jong i den første Fortnite World Cup i New York.

Jaden Ashman er kendt under navnet Wolfiez blandt de 250 millioner spillere rundt om i hele verden.

Den unge mand har ellers ikke haft de bedste træningsbetingelser.

Smed Xboksen ud

Hans mor Lisa Dallman fra Essex fortæller til BBC, at hun har haft mareridt-agtige skænderier over sønnens mange timer med online-spil. Moderen ville have Jaden til at passe sin skole noget mere.

Lisa Dallman indrømmer da også, at hun ligefrem har kylet knægtens Xboks ud, for at bremse spilleriet. Nu har hun opgivet al videre modstand. Moderen accepterer sønnens ønske om at konkurrere professionelt.

Arrangementet i New York er det største af sin art nogensinde.

Der var hele 200 millioner kroner i puljen.

Emil Bergquist Pedersen fra Norge og hans partner fik en topplacering og kan smutte hjem med 20 millioner kroner på lommen.

Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen og Thomas "Aqua" Arnould jubler efter sammen at have vundet konkurrencen. Foto: Sarah Stier/AFP

Vinderne af single-konkurrencen bliver offentliggjort senere søndag.

15-årige Jaden er ikke kommet sovende til succesen. Han fortæller, at han spiller mindst otte timer hver dag.

- Nu har jeg omsider bevist overfor min mor, at jeg kan det her. Jeg er virkelig glad, siger knægten.

40 millioner spillere har forsøgt at kvalificere sig til konkurrencen. 100 nåede frem til finalen i New York i denne weekend.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Venter du også spændt på Premier League? Se Arsenal teste formen i kamp mod Joachim Andersens Lyon søndag klokken 16.00. Opgøret vises eksklusivt for Ekstra Badet PLUS-kunder - kig med her!