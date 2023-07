17-årig dansker vinder to millioner ved VM

Han er længe blevet kaldt verdens største FIFA-talent.

Og nu er de helt store sejre - og pengepræmier - for alvor begyndt at tikke ind på cv'et og bankkontoen for Anders Vejrgang.

Den 17-årige dansker vandt søndag aften VM for klubhold i fodboldspillet FIFA og med sejren følger en præmiesum på 300.000 dollars, ca. to millioner danske kroner.

Turneringen blev afholdt i Saudi Arabien, og her sejrede Vejrgang sammen med sin holdkammerat i tyske RB Leipzig Umut Gültekin over to briter fra holdet Team Futwiz Europe i finalen.

- Det var en stor oplevelse. Det er klart det største, jeg nogensinde har vundet, siger Anders Vejrgang til Ekstra Bladet dagen efter triumfen.

Den 17-årige FIFA-spiller har til gengæld ikke tænkt over, hvad den store pengepræmie skal bruges på.

- Nej, slet ikke. Ikke endnu i hvert fald.

Spillede mod Brøndby

Selvom finalen blev spillet søndag aften, er det en helt anden kamp, Anders Vejrgang især vil huske turneringen for.

- Den mest intense kamp var om lørdagen mod Brøndby.

- Det var første gang, jeg spillede mod et dansk hold ved en international turnering. Hvis jeg havde tabt den, havde det været en katastrofe, lyder det fra den 17-årige dansker.

Anders Vejrgang er stadig i Saudi-Arabien og har selskab af de to danske FIFA-spillere Marcus "Marcuzo" Jørgensen og Fatih "Ustun" Üstün.

Sammen med landstræner Dennis Nordenbøl skal de spille VM for landshold, eNations Cup, fra tirsdag til fredag.

Og søndag begynder det individuelle VM, hvor Anders Vejrgang er den eneste danske deltager.

- Vi er nogle af favoritterne til begge turneringer, vil jeg mene. Men alt kan ske, siger den 17-årige nordjyde.