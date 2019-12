19-årigt e-sportstalent er død

CS:GO-spilleren døde på et sygehus, efter at han var blevet indlagt med alvorlig hovedpine

Den kun 19-årige talentfulde brasilianske Counter Strike-spiller Matheus 'bruttJ' Queiroz er død. Han døde søndag på et hospital, hvor han for nogle uger siden blev indlagt med alvorlig hovedpine. Der er endnu ikke kommet nogen officiel udtalelse omkring dødsårsagen.

Det skriver det førende websted inden for Counter Strike-samfundet HLTV.

Adskillige kendte spillere i Counter Strike-miljøet har været ude på de sociale medier og kondolere for tabet af den unge professionelle Counter Strike-spiller, der kaldte sig 'bruttJ'.

- Det her er den værste dag i mit liv. Han var en af de mest talentfulde personer, jeg nogensinde har set, skriver hans holdkammerat KHTEX på Twitter.

Den professionelle Counter Strike-spiller blev indlagt for at par uger siden med alvorlig hovedpine. Nu er han død. Foto: Twitter

Den legendariske spiller Gabriel 'Fallen' Toledo har også kommenteret det tragiske dødsfald på Twitter:

- Jeg fik aldrig chancen for et personligt møde med 'bruttJ', men jeg har hørt om ham og set nogle af hans spil. Det er et nyt talent, der forlader os alt for tidligt, skriver Gabriel 'Fallen' Toledo.

Não tive a chance de conhecer pessoalmente @bruttzin mas já havia ouvido falar e visto alguns games aí no BR, um novo talento que nos deixou tão cedo.

Mesmo que possamos estar passando por dificuldades em nossas vidas, pessoais ou profissionais, agradecer sempre pela saúde. RIP — Gabriel Toledo (@FalleNCS) 15. december 2019

I forbindelse med sin sygdom tog Matheus 'bruttJ' Queiroz en pause fra sit hold Imperial eSports. Han blev derefter erstattet midlertidigt af en anden spiller. Imperial eSports har også bekræftet dødsfaldet.

Den 19-årige Counter Strike-spiller skrev selv på Twitter i løbet af de seneste uger, at han snart ville få lov til at forlade hospitalet, så han kunne spille CS:GO hele natten. Han takkede også for al den støtte og kærlighed, han havde fået fra sine fans, mens han havde opholdt sig på hospitalet.