Afviser million-gave: Derfor siger danske stjerner nej

RFRSH og North, de to største e-sportsorganisationer i Danmark, siger nej tak til ti millioner kroner i offentlig støtte over de næste fire år. Støtten bør administreres til gavn for hele branchen.

Det skriver de to organisationer i en fælles pressemeddelelse.

Støtten er afsat i regeringens forslag til finansloven for 2019, og den konservative kulturordfører, Naser Khader, har tidligere udtalt, at støtten primært skulle gå til RFRSH, en privat aktør.

- RFRSH Entertainment har ingen interesse i at administrere offentlige midler dedikeret til elite-e-sport i Danmark ud over RFRSH’s egne aktiviteter, siger RFRSH Entertainments administrerende direktør, Nikolaj Nyholm:

- Dette må foregå via en uafhængig instans.

RFRSH står blandt andet bag succesholdet Astralis og den store e-sportturnering Blast Pro Series, der afholdes i Royal Arena i København.

North er delvist ejet af F.C København og Nordisk Film. Både Astralis og North konkurrerer i spillet CS: GO.

I pressemeddelelsen siger begge organisationer, at de ser endog meget positivt på, at e-sport modtager offentlig støtte, men at støtten burde gå til e-sportindustrien som helhed og altså ikke enkelte, private aktører.

- Flere andre dygtige organisationer, arrangører og interessenter vil ligeledes kunne udvikle den danske e-sportsscene med potentiel støtte, siger Nikolaj Nyholm og Norths administrerende direktør, Christian Sørensen, i den fælles udtalelse.

Meldingen fra de to organisationer bliver hilst velkommen af Thomas Koed, formand for brancheorganisationen e-sport Danmark.

- Jeg er meget glad for, at både RFRSH og North går ud og siger, at støtten skal komme hele branchen til gode. E-sport vokser dag for dag, og de millioner, man afsætter på finansloven, kan gøre en positiv forskel, siger Thomas Koed.

- Desuden kunne den offentlige støtte godt administreres af e-sport Danmark i samarbejde med et advisory board med repræsentanter fra de store aktører i branchen, tilføjer han.

På finansloven afsættes der i første omgang to millioner per år mellem 2019 og 2020 og derefter tre millioner kroner mellem 2021 og 2022.

I de senere år er interessen for e-sport steget markant, og elitespillere kæmper i dag om flere millioner kroner i store, tv-transmitterede konkurrencer. Blandt andet Blast Pro Series i København, der tiltrak sig enorm opmærksomhed.

Hos Danske Spil har man desuden set en eksplosiv vækst i aktiviteten omkring e-sport, og man mener nu, at spil på Counter-Strike og League of Legends kan måle sig med cykling og badminton.

I weekenden kunne væddemålslystne e-sport-entusiaster overvære RFRSH-ejede Astralis kæmpe mod North ved Dreamhack Masters-turneringen i Stockholm. Det endte med en sejr til North-holdet.

Præmieprisen var på knap 642.000 kroner.

