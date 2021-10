Astralis binder profil

Det danske Counter-Strike-hold Astralis har indgået en lang kontrakt med en af holdets profiler. Andreas 'Xyp9x' Højsleth har underskrevet en aftale med e-sportsholdet, så de to parter nu har papir på hinanden frem til 2025.

Det oplyser Astralis i en pressemeddelelse.

I løbet af 2020 og 2021 har Astralis gennemgået store forandringer på holdet, hvilket har gjort det svært at bevare niveauet fra de foregående år, hvor Astralis konstant blandede sig i verdenstoppen.

Både sygdom, barsel og profilsalg har været med til at svække Astralis, og derfor har Andreas 'Xyp9x' Højsleth fået klarhed over holdets fremtidsplaner, før han forlængede kontrakten. Han havde flere andre bejlere.

- Jeg er først og fremmest virkelig glad for, at vi har fundet hinanden, så jeg kan bruge al min energi på at hjælpe med at banke Astralis helt tilbage, hvor vi hører hjemme.

- Det er ingen hemmelighed, der har været flere muligheder, men når alt kommer til alt, er Astralis mit hjem og min Counter-Strike familie. Det er her, jeg allerhelst vil være.

- Vi har jo talt meget om, hvad der skal ske, hvad Astralis er i dag, og hvad vi skal være i fremtiden. På den baggrund har jeg en virkelig god fornemmelse af udviklingen på og omkring holdet, siger han.

26-årige Andreas Højsleth skiftede til Astralis i 2016. Han har været med til at vinde fire majorturneringer med holdet.

Astralis-sportsdirektør Kasper Hvidt kalder 'Xyp9x' for en 'ufattelig pålidelig' spiller.

- Han er en type spiller, nogen måske har en tendens til at undervurdere, men der er ingen af hans holdkammerater, der nogensinde er i tvivl om, at Andreas har deres ryg.

- Og så har han bare den der vanvittige evne til at afgøre kampe selv med det mest umulige udgangspunkt. Det er noget af den x-faktor, vi kommer til at arbejde endnu mere med i fremtiden, siger sportsdirektøren.

Den næste store opgave for holdet er en majorturnering i Stockholm. Her går Astralis i krig med mus og tastatur fra 26. oktober.