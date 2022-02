Astralis overlever missede chancer og er videre i Polen

Der er fortsat to danske hold med i en af årets største turneringer i computerspillet Counter-Strike. Det står klart, efter at Astralis lørdag vandt et tæt opgør mod Ence med 2-1.

Med en lille million dollar i præmiepuljen er turneringen IEM Katowice, med undtagelse af majorturneringerne, blandt de største på kalenderen.

Vinderholdet kan tage 400.000 dollar (2,6 millioner kroner) med hjem fra Polen, mens den tabende finalist får 180.000 dollar (1,2 millioner kroner).

Både Astralis og landsmændene fra Heroic er stadig i spil til sejren. Men det holdt hårdt for førstnævnte lørdag.

Det var Ence, som var bedst på første bane, Mirage, som også var holdets eget valg.

Selv om Astralis med en flot slutspurt tvang afgørelsen ud i overtid, så endte Ence med at tage sejren med 19-16.

Derfor var presset på Astralis, da det blev tid til danskernes banevalg, Overpass.

Det startede også fint, og ved sidebyttet var Astralis foran 8-7. Ence kom dog bedst fra land efter pausen, men Astralis fandt ind i en god rytme og fik hevet banen hjem med 16-12 trods lidt fejl undervejs.

Især de to nyest ankomne spillere, Kristian 'Konfig' Wienecke og Benjamin 'Blamef' Bremer, spillede stærkt og bar holdet i den gode afslutning.

På sidste bane, Ancient, havde Astralis længe overtaget og var foran 10-6, men et par missede chancer af danskerne betød udligning ved 11-11.

Igen fik holdet samlet sig og tilspillede sig tre chancer for at tage sejren ved 15-12. Den anden af dem blev udnyttet.

Fredag røg landsmændene fra Copenhagen Flames ud af turneringen.

Heroic spiller sin næste kamp søndag, hvor også Astralis igen skal i aktion.