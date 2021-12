Astralis sigter mod verdenstoppen allerede til foråret

2021 blev på resultatsiden ikke noget stort år for Astralis' sejrsvante Counter-Strike-mandskab, som de seneste år ellers har været en magtfaktor i sporten.

Tre af holdets fem startende spillere samt træneren blev i løbet af året enten solgt eller skiftet ud. De to seneste så sent som i november.

Kun Lukas 'Gla1ve' Rossander og Andreas 'Xyp9x' Højsleth er tilbage fra det gamle, succesfulde femkløver, mens Philip 'Lucky' Ewald, Kristian 'K0nfig' Wienecke, Benjamin 'BlameF' Bremer samt træner Alexander 'Ave' Holdt er nye.

Et nyt hold skal spilles sammen under en ny træner, og den slags tager tid. Men sportsdirektør Kasper Hvidt tror, at holdet allerede til foråret kan være tilbage blandt de bedste i verden.

- Med Lukas og Andreas som kulturbærerne og hver deres styrker er min klare forventning, at vi vil være blandt de bedste i verden, når vi rammer årets første major i maj, lyder det fra Kasper Hvidt.

- Vi er i konkurrence med mange virkelig spændende nye og etablerede hold, men vores mål er at etablere os i den øverste del af ranglisterne og at være med, når de helt store turneringstitler skal fordeles. Vi har setuppet, organisationen og holdet til at gøre det.

For selv om spillerne ifølge Hvidt skal have tid til at finde hinanden og lære hinandens spil at kende for at kunne præstere som en enhed, så er det ikke ukendte navne, der er hentet ind.

Kristian 'K0nfig' Wienecke og Benjamin 'BlameF' Bremer var i forvejen store navne og en del af verdenseliten. Derfor bør de også hurtigt kunne falde til.

- Jeg forventer at se Benjamin og Kristian markere sig som nogle af verdens bedste i deres roller i løbet af 2022. Philip vil vi se etablere sig, og han bliver bare bedre og bedre, i takt med at han bliver spillet ind i en ny rolle, siger sportsdirektøren.

De fem nåede at spille to turneringer sammen i slutningen af 2021, hvor det var tydeligt, at der var individuel kvalitet. Dog haltede den samlede præstation, når det individuelle ikke sad lige i skabet.

Men ifølge sportsdirektøren kan holdet altså allerede til foråret blande sig i den absolutte verdenstop igen.

Counter-Strike er det mest eksponerede Astralis-hold i Danmark. Men organisationen har også hold i spillene League of Legends og Rainbow6.

Derudover råder man i spillet Fifa over brasilianske Teca, mens man for nylig skrev kontrakt med Fortnite-spilleren Thomas 'ThomasHD' Høxbro Davidsen.

Sidstnævnte er blandt dem, som kan stryge helt til tops i 2022.

- Han er ekstremt talentfuld og har allerede markeret sig blandt de bedste, og vi vil gerne nå det allerede i 2022, men senest i 2023 håber vi at have en dansk verdensmester, siger Kasper Hvidt.

Der er mange nye ansigter og nye satsninger hos Danmarks største e-sportsorganisation i 2022. Givetvis kommer ikke alt til at lykkes til perfektion. Men potentialet er der, mener sportsdirektøren.

- Ting skal lykkes, men 2022 ligner på rigtig mange måder et rigtig godt Astralis-år, vurderer han.