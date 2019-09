Astralis sparker rivaler ud

Major-vinderne fra Astralis sendte lørdag aften Team Liquid ud af ESL One New York

Det var Counter-Strikes to varmeste navne, der lørdag aften skulle duellere om en plads i finalen ved ESL One New York.

Danske Astralis, der for knap en måned siden vandt majoren i Berlin, og så de evige rivaler fra Team Liquid, der, indtil på mandag, stadig er indehaver af førstepladsen på verdensranglisten.

Den position kommer Astralis dog med stor sandsynlighed til at overtage, når verdensranglisten opdateres mandag. Med en sejr på 2-1 er Astralis nemlig klar til finalen søndag aften.

Astralis så fra første map ud til at fortsætte formen fra Berlin, da danskerne, anført af kaptajnen Lukas ’gla1ve’ Rossander, skød amerikanerne i sænk med 16-9 på Vertigo. Et map, som danskerne har set utroligt stærke ud på, siden den for et par måneder siden blev tilføjet til den aktive map pool.

Det er dog ikke for sjov, at Team Liquid har siddet tungt på Counter-Strike scenen det meste af 2019 – hvis man ser bort fra de to majors, som Astralis har vundet.

100.000 dollars på spil

Amerikanerne viste i hvert fald ingen nåde på Dust_2, hvor Astralis efter 15 runder var bagud 11-4.

Danskerne formåede dog at redde en smule af æren, selv om det blev til et nederlag på 9-16, hvilket betød, at holdene skulle ud på det afgørende map, Overpass.

Her kom Astralis igen skidt fra start, men med store spil af Nicolai ’Device’ Reedtz og Lukas ’gla1ve’ Rossander formåede holdet med en fremragende slutspurt at kæmpe sig til en snæver føring på 8-7 inden de afgørende 15 runder.

Fra det punkt så Astralis sig dog ikke tilbage, og med en sejr på 16-13 er danskerne dermed klar til endnu en stor finale, hvor vinderen af nattens kamp mellem Evil Geniuses og G2 venter i et opgør på bedst ud af fem.

En sejr i finalen vil sikre Astralis 680.000 danske kroner.

Finalen i Barclays Center spilles fra klokken 19.30 dansk tid.

