Astralis taber og får vanskeligere vej til Blast-finale

Opgaven var for stor for Astralis, som torsdag mødte det franske hold Team Vitality i turneringen Blast Premier, der spilles i København og i weekenden bliver afgjort foran en masse fans i Royal Arena.

Det endte med et nederlag på 1-2 for Astralis, som nu får en vanskeligere vej til finalen.

Astralis tabte 18-22, 16-14, 11-16 til Team Vitality, som nu skal møde Natus Vincere i en kamp om at komme i finalen.

Astralis skal derimod ud i noget opsamling i det specielle turneringsformat, og det kræver nu tre sejre at nå finalen for det danske hold.

Det samme er tilfældet for Heroic, som tidligere torsdag tabte sin anden kamp ved Blast Premier, men holdet har ligeledes stadig mulighed for at få succes i turneringen.

Nederlaget til Natus Vincere på 11-16, 16-14, 12-16 betyder, at Heroic også skal vinde tre kampe for at nå finalen.

Hvis både Astralis og Heroic vinder deres næste kampe, skal de to danske hold møde hinanden på vejen til en eventuel finale.

Blast Premier har en præmiepulje, på hvad der svarer til lidt under tre millioner kroner. Vinderen får cirka 1,5 millioner kroner.