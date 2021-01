Astralis vinder tæt duel og er én sejr fra stor finale

Det danske Counter-Strike-hold Astralis måtte levere et flot comeback for at slå G2 torsdag ved den store Blast Premier Global Final.

Danskerne tabte et tæt første map, men endte med efter en dramatisk afslutning at snuppe de to sidste maps og dermed sejren på 2-1.

Det sender dem i slutkampen i den øvre halvdel af turneringen, som betyder, at holdet er sikret to chancer for at nå den endelige finale.

Vinder man lørdagens kamp mod enten Team Liquid eller Vitality, er finalepladsen i hus, men tabes den, kan holdet spille sig i finalen mod selvsamme overmand ved at slå vinderen af nedre turneringshalvdel.

G2 var stærkt spillende fra start i torsdagens kamp, og selv om Astralis var tæt på at lave et comeback på første map, gik det til G2 med 16-14.

Astralis var overbevisende på map'et Vertigo, som blev sikret med 16-8, og så skulle det hele afgøres på Inferno.

G2 var flyvende i første halvleg og førte 10-5, men de danske verdensetter leverede et fremragende comeback. Alt var lige ved 14-14, men med to flotte runder sikrede Astralis sig sejren.

Det er årets første store turnering for verdens bedste hold, og der er 3,7 millioner kroner til vinderholdet.