B.S. Christiansen scorer nyt job hos Astralis

I sidste uge faldt de sidste brikker på plads på Astralis' Counter-Strike-hold, da Christian 'Buzz' Andersen blev tilknyttet som den femte og sidste spiller, mens Peter 'casle' Ardenskjold blev offentliggjort som permanent træner.

Nu er yderligere et par brikker rundt om holdet faldet på plads, beretter Astralis onsdag.

Den tidligere badmintonspiller Jan Ø. Jørgensen, som i forvejen var i organisationen, bliver fuldtidsbeskæftiget som performance coach for Counter-Strike-holdene, hvor også B.S. Christiansen tilknyttes som mentaltræner.

- Jan har været en del af arbejdet med vores talenthold, og han har bragt nogle vigtige værktøjer ind, som bliver en del af den nye struktur, siger administrerende direktør Anders Hørsholt i en pressemeddelelse.

Jan Ø. Jørgensen kom til Astralis for lidt under et år siden. Han bliver nu ansvarlig for at skabe de optimale rammer for spillere, trænere og ledere.

B.S. Christiansen har en lang karriere som mentaltræner bag sig, hvor han tidligere har arbejdet for blandt andet Bjarne Riis-cykelholdet CSC og i dag også arbejder med badmintonverdensmester Viktor Axelsen samt tennisspilleren Holger Rune.

Jan Ø. Jørgensen og B.S. Christiansen skal være med til at give det organisatoriske løft omkring holdet, der skal bringe de firedobbelte majorvindere tilbage på toppen.

- Der er fortsat enkelte roller i den nye organisation, der vil blive udfyldt i løbet af de kommende uger, men strukturen, metoderne og fundamentet er på plads, siger Anders Hørsholt.