Barcelona-stjerne køber Astralis-hold

Danske Astralis har solgt sit spanske akademihold i computerspillet League of Legends til FC Barcelonas superstjerne Gerard Piqué selskab Kosmos.

Det fortæller den danske esports-organisation i en pressemeddelelse.

Holdet Astralis Stormbringers rykkede i sidste uge op i den bedste spanske række, SuperLiga, inden for League of Legends.

Timingen for at sælge holdet er dermed perfekt ifølge Kasper Hvidt, der er sportsdirektør i Astralis.

- Vi havde i forvejen besluttet at skifte fra den spanske turnering til den nordiske NLC, hvor vores danske talenthold indtræder til januar, så oprykningen kunne ikke komme på et bedre tidspunkt

League of Legends kan tiltrække mange tilskuere verden rundt. Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

- Den spanske superliga er ekstremt populær i regionen, og med oprykningen sikrede vi os samtidig en markant øget interesse for holdet og de tilhørende medierettigheder, siger den tidligere landsholdsmålmand i håndbold.

Han glæder sig over, at det er Gerard Piqués selskab, der har købt holdet og de tilhørende liga-rettigheder:

- Der har været mange om buddet, og det har været vigtigt for os, at tingene blev gjort ordentligt.

- Så vi er glade for at det endte med at det blev en organisation som Piqués store medie-, sports- og underholdningsselskab Kosmos, der endte med at vise størst interesse og som vi nu samtidig kan byde velkommen til esportens verden.

Efter salget har Astralis nu, ud over holdene i Counter-Strike og FIFA, nu to hold i League of Legends: Main-holdet, som er ét af kun 10 hold i den europæiske del af verdens største liga, LEC, og danske Astralis Talent med talenthold i både Counter-Strike og League of Legends.