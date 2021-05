12 hold jagter triumf i Danmarks bedste CS:GO-liga

Mandag skydes POWER Ligaen i gang, og både nye skikkelser og gamle kendinge er at finde på serveren.

En ny sæson af Danmarks bedste CS:GO-liga står for døren, og klokken 18:00 mandag aften tages de første skud i POWER Ligaen Sæson 17.

Her er det to nye mandskaber, der lægger for, når oprykkerne fra Campus Vejle * Instinct tager hul på deres færd i den øverste række mod Singularity. Kampen skydes i gang klokken 18:00.

Lige efter aftenens første kamp tager Astralis Talent hul på deres sæson, når de møder sidste sæsons kvartfinalister fra MASONIC. Kampen bliver samtidig et gensyn mellem Astralis Talent-spilleren Alexander ‘Altekz’ Givskov og MASONIC, hvor han tørnede ud i størstedelen af den nyligt overståede sæson.

Senere på aftenen skal de forsvarende mestre fra Tricked i kamp mod sidste sæsons kvartfinalister fra CEPTER BITSKINS, der i seneste sæson spillede under holdnavnet Alpha. De to hold brager sammen klokken 20:00.

Aftenen rundes af med endnu et nyt mandskab, der skal i ilden. Her krydser QBF nemlig klinger med AaB, der har skiftet ud på holdkortet siden sidste sæson.

Nyt navn og større præmier

Efter et veloverstået slutspil, der rullede over skærmen på DRTV i sidste uge, er samarbejdet mellem Dust2.dk og Elgiganten også udløbet, og i stedet er POWER kommet ind som hovedsponsor. Det betyder først og fremmest, at navnet skifter til POWER Ligaen.

Men det betyder også en langt større præmiepulje, der i den kommende sæson er på over 100.000 kroner i de forskellige divisioner, heraf 80.000 kroner til den øverste division, POWER Ligaen.

Sidste sæsons finalister trak sig

I forhold til seneste sæson er der nye skikkelser i form af oprykkerne fra Campus Vejle * Instinct og DREAM.gg. Desuden er Singularity og QBF meldt til denne sæson af POWER Ligaen.

Der er dog også et par hold, der ikke længere spiller med i toppen. Først og fremmest er AGF Academy samt ESIMED rykket ned, og så har slutspillets semifinalister fra Copenhagen Flames valgt ikke at forlænge licensen til den kommende sæson.

Slutteligt er finalisterne fra Lyngby Vikings, der vandt sidste sæsons grundspil og nåede til finalen, heller ikke med. De måtte i sidste uge trække sig fra POWER Ligaen, da de ikke kunne stille med minimum tre ud af fem danskere på holdet, som det kræves.

Dermed ser holdkortene for de 12 hold, der skal deltage i denne sæson af POWER Ligaen, ud som følger:

AGF (Lukki, Frøslev, cabbi, PERCY, Ryxxo)

(Lukki, Frøslev, cabbi, PERCY, Ryxxo) Astralis Talent (Altekz, vigg0, void, vester, Gnøffe)

(Altekz, vigg0, void, vester, Gnøffe) Atlando Esports (Davud, cube, Tekzinz, buNNy, Mahhe)

(Davud, cube, Tekzinz, buNNy, Mahhe) Campus Vejle * Instinct (Niemann, willy, mad0, mika, MSN)

(Niemann, willy, mad0, mika, MSN) CEPTER BITSKINS (LUMSEN, wAGNR, jekuzih, TOBIZ, hug)

(LUMSEN, wAGNR, jekuzih, TOBIZ, hug) DREAM.gg (zibron, Azioom, Tonnes, LyMZ, Meltrox)

(zibron, Azioom, Tonnes, LyMZ, Meltrox) MASONIC (blaq, kraghen, brzer, Queenix, m4tt)

(blaq, kraghen, brzer, Queenix, m4tt) QBF (BERRY, J3nsyy, Tauson, Staehr, Maccen)

(BERRY, J3nsyy, Tauson, Staehr, Maccen) Singularity (notaN, smF, IceBerg, larsen, holzt)

(notaN, smF, IceBerg, larsen, holzt) Spirit of Amiga (Jmoments, dez1per, Hauge, Kev, Toft)

(Jmoments, dez1per, Hauge, Kev, Toft) Tricked (zyp, kiR, Lucky, Kwezz, PR1ME)

(zyp, kiR, Lucky, Kwezz, PR1ME) AaB (alexsomfan, Patti, scott, Buzz, Vaegten)

Alle aftenens kampe ser ud som følger:

18:00 - Campus Vejle * Instinct vs. Singularity

19:00 - Astralis Talent vs. MASONIC

20:00 - CEPTER BITSKINS vs. Tricked

21:00 - DREAM.gg vs. Spirit of Amiga

22:00 - AaB vs. QBF

Kampene kan følges gratis på Twitch.