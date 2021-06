12.000 fans indtager Royal Arena til Counter Strike-brag

Siden coronapandemien ramte verden, har Counter Strike-fans været afskåret fra at se deres helte til begivenheder i de store arenaer - men nu vender tilskuerne tilbage.

Til efteråret løber turneringen Blast Premier Fall Final af stablen, og Royal Arena åbner for 12.000 tilskuere.

Det bliver altså første gang på dansk grund siden coronapandemien ramte, at det igen vil vrimle med fans på tribunerne, mens Counter Strike-stjernerne sidder i samme rum og spiller.

Danske Blast står bag turneringen, og Nicolas Estrup, vice president of product, glæder sig til igen at se tilskuere til en Counter Strike-turnering.

- Danmark er ikke bare vores hjem her hos Blast, men også en af hjørnestenene i international e-sport.

- Det er derfor ingen hemmelighed, at vi er ekstremt glade og stolte over endelig at kunne bringe live Counter-Strike tilbage hertil, og hvilket bedre sted at gøre det end Royal Arena i København, siger han.

Nicolas Estrup garanterer desuden, at fans kan føle sig sikre i arenaen på Amager.

Blast Premier Fall Final kommer til at består af seks hold, der får adgang via en kvalifikationsturnering i september, og to hold, der kvalificerer sig via turneringen Fall Showdown.

Det danske hold Astralis være blandt deltagerne i kvalifikationen, ligesom flere danskere på udenlandske hold vil være med.

Vinderen af hovedturneringen løber med 2,6 millioner kroner og en billet til den såkaldte World Final, hvor der er 6,1 millioner kroner på spil.