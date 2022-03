5,6 millioner på højkant i Düsseldorf

Det er endnu engang blevet tid til Counter-Strike i verdensklasse, når ESL Pro League sæson 15 skydes i gang i Düsseldorf onsdag eftermiddag.

Her tager et af verdens bedste hold, G2, imod det australske Looking For Org, der ligger nummer 94 i verden i den første kamp i gruppe A, hvor også MOUZ, fnatic, Entropiq samt NIP er at finde.

Sidstnævnte har dansk islæt på holdkortet i form af Patrick 'es3tag' Hansen og Nicolai 'device' Reedtz, men sidstnævnte er sygemeldt, og det er derfor kun 'es3tag', vi får at se i aktion onsdag.

NIP tager imod fnatic i onsdagens sene kamp, mens MOUZ, med danske Dennis 'sycrone' Nielsen som træner, møder Entropiq i deres kamp onsdag.

Millioner på højkant

ESL Pro League afvikles først med gruppespil, hvor de tre bedste fra hver af de fire grupper går videre til slutspillet. Her er der så yderligere et udskillelsesløb, inden vi palmesøndag, den 10. april, kan kåre vinderen af ESL Pro League sæson 15.

Præmiepuljen er på i alt 5,6 millioner kroner, og heraf kan vinderen tage knap 1,2 millioner kroner med hjem.

De to danske hold Heroic og Astralis er også at finde til turneringen. De er havnet i gruppe D, hvor verdensetterne fra NaVi også er. Deres gruppe skydes i gang sidst på måneden.

Turneringen, som spilles i studier i Düsseldorf, kan ses gratis på ESL's Twitch eller på TV 2 PLAY.

Grupperne til ESL Pro League sæson 15 er som følger. De hold, der er markeret med fed, har enten dansk træner eller spillere:

Gruppe A:

G2

NIP

Entropiq

fnatic

MOUZ

Looking For Org

Gruppe B:

Vitality

Outsiders

FaZe

FURIA

ENCE

Sprout

Gruppe C:

Gambit

Liquid

GODSENT

BIG

Movistar Riders

Party Astronauts

Gruppe D: