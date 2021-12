6,6 millioner kroner på højkant i Brøndby

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det er blevet tid til årets sidste store turnering i CS:GO, når BLAST Premier World Final tirsdag eftermiddag skydes i gang.

Gigaturnering, der har otte af de bedste hold i verden med, har en præmiepulje på svimlende 6,6 millioner kroner, og det hele løber af stablen i BLAST's studier i Brøndby.

Første dag byder på verdensetterne fra russisk/ukrainske NaVi med superstjernen Oleksandr 's1mple' Kostyliev på holdkortet. De tager imod nordamerikanske Liquid i åbningskampen af turneringen.

Der er dog også flere danske hold at finde til BLAST Premier World Final. Et af dem er Heroic, og de tager tirsdag aften imod russiske Gambit, der i store dele af 2021 har været øverst på verdensranglisten og tidligere spillet tætte opgør mod netop Heroic.

Stjernen mangler

Det er dog et svækket Heroic-hold, der kommer ind til dagens kamp. Holdets store stjerne Martin 'stavn' Lund har nemlig meldt afbud af private årsager, og derfor er den tidligere Heroic-spiller Johannes 'b0RUP' Borup hentet ind som erstatning.

Sidst de to hold bragede sammen var i første halvdel af året, hvor det blev til tre indbyrdes kampe. Her vandt Gambit to af gangene, mens Heroic tog sejren i den vel nok vigtigste kamp.

Det var nemlig i finalen ved ESL Pro League sæson 13, hvor Heroic-kaptajnen Casper 'cadiaN' Møller og resten af mandskabet kunne tage sejren efter en marathonkamp, der endte 3-2 til Heroic.

Gambit har ikke ramt samme niveau i anden halvdel af 2021 som i første halvdel. De holder sig dog stadig til i toppen af verdensranglisten og ligger i skrivende stund på en fjerdeplads. De nåede senest kvartfinalen i IEM Winter, der blev spillet i sidste uge. Her gik franske Vitality hele vejen.

Vinderne af dagens to kampe brager sammen torsdag i denne uge.

Flere danskere i aktion

Der venter i det hele taget kampe hele ugen, da også Astralis skal i ilden. De møder franske Vitality i deres åbningskamp onsdag eftermiddag.

Vinderen af BLAST Premier World Final tager halvdelen af den samlede præmiepulje, altså 3,3 millioner kroner med hjem.

Modsat BLAST Premier Fall Final der i slutningen af november løb af stablen i Royal Arena, bliver denne turnering spillet uden publikummer.

Det hele kan dog ses på både BLAST's kanaler på Twitch og YouTube eller på TV 2 Play.

Dagens kampe er som følger: