AaB leverer kæmpe sensation

AaB satte en stopper for Trickeds rekordforsøg, da nordjyderne vandt finalen 2-0.

Den 17. sæson af POWER Ligaen er færdigspillet, og det hele endte med en stor overraskelse, da AaB snuppede guldet.

AaB var inden sæsonen tippet til at skulle kæmpe om overlevelse, da de i sidste sæson var meget tæt på at rykke ned.

I stedet for at ligge i bunden, indstillede AaB-spillerne sigtekornet, der lige fra første kamp pegede mod toppen. Selvom holdet præsterede godt i grundspillet, var der ingen, som forventede, at de ville snuppe førstepladsen i slutspillet.

- Det er en kæmpe overraskelse, at AaB vinder. Med så stærke hold, som befandt sig i POWER Ligaen i denne sæson, var det måske ikke ligefrem den her sæson, hvor man så et mandskab som AaB tage trofæet i sidste ende, siger Jesper ‘Quintin’ Moe, der kommenterede finalen på DRTV.

AaB slog først MASONIC i kvartfinalen, hvorefter de endnu engang overraskede mod QBF i semifinalen.

I finalen ventede Tricked, der kunne sætte ny rekord ved at vinde ligaen for tredje gang i træk. AaB satte dog en stopper for rekordforsøget med en flot 2-0 sejr, og det glæder holdets kaptajn, Alexander ‘alexsomfan’ Nielsen.

- Det føles fantastisk. Vi havde selv troen det meste af sæsonen, og da vi først slog MASONIC i kvartfinalen, var vi flyvende. Efter den kamp, og den måde vi alle spillede på, vidste vi, at vi ville tage den hele vejen.

Sejren indbringer AaB 68.000 kroner, mens Tricked må tage til takke med 12.000 kroner.

Udover ‘alexsomfan’ består AaB af Patrick ‘Patti’ Larsen, Mathias ‘scott’ Libergren, Benjamin ‘Vaegten’ Badstue og Christian ‘Buzz’ Andersen.