Ændringer på tysk tophold

Det tyske tophold BIG har skiftet ud i sommerpausen.

Ud er gået 26-årige Tizian ‘tiziaN’ Feldbusch og ind er kommet en gammel kending i form af Nils ‘k1to’ Gruhne.

‘k1to’ er nemlig langt fra ny på holdet, da han også tidligere har spillet for BIG. Her blev han dog vejet og fundet for let tilbage i marts, men nu er han tilbage på holdkortet.

Vejen tilbage er kommet gennem egne rækker.

Efter han blev sat på bænken i marts, var han nemlig nede og vende på BIG’s akademihold, BIG Academy, og efter at have imponeret i de lavere rækker er han nu tilbage på førsteholdet.

- ‘k1to’ har arbejdet utrolig hårdt på at komme tilbage i de sidste måneder og har overbevist os med fremragende præstationer hos BIG OMEN Academy, udtaler BIG's direktør, Daniel Finkler, i forbindelse med skiftet.

Den tyske organisation har gjort deres for at blive klar til den nye sæson. Foruden udskiftningen forlængede BIG også kontrakterne med stjernespilleren Johannes ‘tabseN’ Wodarz og træneren Fatih ‘gob b’ Dayik frem til 2027.

BIG’s første test i sæsonen bliver den 21. august, når de skal i aktion i BLAST Premier Fall Groups, som bliver spillet i København.

Udover at være Tysklands bedste hold, er BIG rangeret som nummer 12 på verdensranglisten.