Afgørelsens time i Elgiganten Ligaen

Danmarks stærkeste CS:GO liga, Elgiganten Ligaen, er nået til sidste dag, når vinderen skal findes af de fire tilbageværende hold.

AGF og Copenhagen Flames var qua de to øverste pladser i grundspillet direkte videre til semifinalerne, mens både Tricked og ESIMED spillede sig videre fra kvartfinalerne.

Sidstnævnte mandskab leverede noget af en overraskelse, da de besejrede storfavoritten Lyngby Vikings i gårsdagens sene kvartfinale. I dag skal ESIMED forsøge at overraske igen, når Copenhagen Flames venter.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en svær kamp, og vores forberedelse når desværre ikke at blive lige så god som mod Lyngby Vikings. Vi har ikke haft den store succes mod Copenhagen Flames før, vi føler dog, at vi sagtens kan følge med, siger Teis ‘tmL’ Løwenstein fra ESIMED og fortsætter:

- Vi har en rimelig god ide om, hvilke baner vi kommer til at spille, og vi har fået rigtig godt styr på vores eget spil og vores gameplan. Vi forventer en tæt kamp, men vi spiller rigtig godt som underdogs, og det er det, som gør, at vi kommer til at vinde kampen i aften.

Den anden semifinale bliver et brag mellem Danmarks sjette og niende bedste hold, da Tricked skal forsøge at ødelægge AGF’s drømme om tre på stribe.

Århusianerne har nemlig vundet ligaen de to seneste sæsoner, og de forventer da også som minimum at gå videre til finalen.

- Jeg forventer helt bestemt en sejr, men der skal kæmpes for at hente den hjem. Trickeds formkurve har været opadgående, og vi har lidt svært ved at finde os selv ingame (red. inde i spillet) i øjeblikket, så vi skal være klar fra start, siger træneren i AGF, Rasmus ‘FaagaN’ Thomsen.

En af AGF’s unge stjerner blev i går hentet tilbage til North, efter at have været udlejet til AGF i flere måneder, men Kristoffer ‘Kristou’ Aamand spiller ligaen færdig for AGF, og derfor vil de selvfølgelig gerne sende ham videre med en titel i bagagen.

Begge semifinaler spilles klokken 17, mens finalen er skemalagt til klokken 20 i dag. Du kan se semifinalen mellem AGF og Tricked samt finalen helt gratis via dette Twitch-stream.