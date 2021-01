AGF brager sammen med ligaens førerhold

En ny spilledag i Elgiganten Ligaen Sæson 16 står for døren, og aftenen byder på 13 kampe i Danmarks bedste CS:GO-liga.

I aftenens første kamp tager MASONIC mod oprykkerne fra AaB, der indtil videre har tre point efter tre kampe. MASONIC på den anden side har en sejr mere i samme antal kampe og er derfor et par placeringer over nordjyderne.

Opgøret skydes i gang klokken 18:00.

AGF skal op mod ligaens førerhold

Lyngby Vikings har fået en forrygende start på sæsonen og har indtil videre gjort rent bord med tre sejre i lige så mange kampe. Det har sikret dem en førsteplads i ligaen foran blandt andet Alpha, der har samme antal point, men spillet én kamp mere.

AGF har også fået en fin start, hvor det er blevet til to sejre i tre kampe. Men formen er på Lyngby Vikings’ side, og holdene har for nylig mødt hinanden i en anden turnering. Her vandt Lyngby Vikings 2-0, og det er netop det resultat, AGF skal forsøge at revanchere, når de klokken 20 støder sammen.

Blot en time efter skal AGF igen i ilden, og her gælder det de forsvarende mestre fra Tricked. Sidstnævnte er også kommet flyvende fra start med seks point i to kampe, og de kan potentielt tage et hop op i ligaen efter aftenens kampe.

Astralis Talent krydser klinger med ligaens toer

Sidst på aftenen gælder det Astralis Talent. De kunne se førsteholdet, der tilhører verdenseliten, tabe søndagens finale i BLAST Premier Global Final til det russiske hold NaVi. Derfor er det nu op til talentholdet at sørge for genrejsning, når de mandag aften skal skrabe point sammen.

I det andet ringhjørne står Alpha, der lige nu indtager en andenplads i ligaen og har tre vundne kampe ud af fire. Det er endda efter tabet af to spillere op til sæsonstarten.

Aftenen byder på disse kampe:

18:00 - Aalborg Rebels vs. Copenhagen Flames

18:00 - MASONIC vs. AaB (TV)

19:00 - Campus Vejle * Flammen vs. Tricked (TV)

19:00 - Alpha vs. MASONIC

19:00 - Atlando Esports vs. Aalborg Rebels

20:00 - AGF vs. Lyngby Vikings (TV)

20:00 - ESIMED vs. Astralis Talent

20:00 - Copenhagen Flames vs. Campus Vejle * Flammen

21:00 - Lyngby Vikings vs. Atlando Esports

21:00 - AGF Academy vs. ESIMED

21:00 - Tricked vs. AGF (TV)

22:00 - Astralis Talent vs. Alpha (TV)

22:00 - Lyngby Vikings vs. AGF Academy

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet.

Du kan se med fra klokken 18:00 via Twitch.