AGF Esport lukker og slukker.

Det skriver organisationen selv på sin hjemmeside torsdag formiddag.

Mere præcist er det efter sommeren 2022, at vi ikke længere får AGF at se på serveren.

Beslutningen om at trække stikket er truffet på baggrund af, at fremtiden ikke ser økonomisk bæredygtig ud for organisationen, fortæller direktør i AGF Esport Dan Jessen til AGF Esports hjemmeside.

- AGF Esport har hele tiden været økonomisk bæredygtigt, men nu kan vi se ind i en fremtid, som ser usikker ud på det økonomiske plan, og der er ikke noget, som tyder på, at det ændrer sig. Derfor udviser vi nu rettidigt omhu og slukker vores computere, lyder det fra direktøren.

Kuldsejlet eliteprojekt

AGF entrerede CS:GO-scenen i januar 2018 og har i sin levetid blandt andet vundet POWER Ligaen tre gange, senest i juni 2020.

Siden da har et hav af spillere trukket AGF-trøjen over hovedet, og i august sidste år kom så storsatsningen fra den østjyske organisation, hvor et hold med blandt andre North-duoen René 'cajunb' Borg og Kristoffer 'Kristou' Aamand, der blev præsenteret som nye AGF-spillere på fuldtid.

Holdet ramte dog langt fra forventningerne, og i december trak organisationen så stikket på eliteprojektet, og talentholdet, AGF Academy, skulle i stedet være det nye førstehold.

Det har dog knebet med at nå målsætningerne, og holdet reddede sig akkurat fra nedrykning i seneste sæson af POWER Ligaen. I denne sæson ligger holdet i skrivende stund til nedrykning.

AGF spiller denne sæson færdig i POWER Ligaen.