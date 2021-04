AGF og Lyngby brager sammen i semifinalen

Andendagen i slutspillet i Danmarks bedste CS:GO-liga er kommet, og efter kvartfinalerne mandag, er det blevet tid til semifinalerne, hvor grundspillets første- og andenplads skal i kamp.

Dagens første duel står mellem grundspilsvinderne fra Lyngby Vikings, der brager sammen med AGF, som mandag slog MASONIC i kvartfinalen.

De to hold har tidligere tørnet sammen, hvor det flere gange er blevet nødvendigt med overtid for at kåre en vinder. Det vidner derfor om et tæt opgør, der står for døren.

Sidste sæsons finale gentages

Dagens anden semifinale står mellem sidste sæsons finaledeltagere, når Tricked og Copenhagen Flames krydser klinger.

De to hold har hver vundet en kamp mod hinanden i Elgiganten Ligaens grundspil, og ud af de seneste tre kampe i andre turneringer har Tricked vundet to, mens Copenhagen Flames har taget en enkelt sejr.

Alt kan dog som bekendt ske, og begge mandskaber skal skele til deres AWP-spillere, der forventes at blive udslagsgivende. Trickeds AWP-spiller Philip ‘Lucky’ Ewald blev turneringens bedste spiller i seneste sæson og har stor andel i Trickeds gode præstationer gennem det seneste lange stykke tid.

På Copenhagen Flames-holdet har Nico ‘nicoodoz’ Tamjidi også været stærkt spillende på det seneste. Det viste han også i mandagens kvartfinale, da han skød flest af alle.

Kampprogrammet for slutspillet ser ud som følger:

Tirsdag - Semifinaler: 16:00 - AGF vs. Lyngby Vikings 19:00 - Copenhagen Flames vs. Tricked

Onsdag - Finale: 17:00 - Finale



Alle kampe kan ses direkte på DRTV.