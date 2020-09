AGF skal rejse sig mod førerholdet

Der venter et sandt brag i dag, når kampen mellem AGF og Tricked i Danmarks stærkeste CS:GO liga, Elgiganten Ligaen, udkæmpes.

Inden dagens runde indtager Tricked førstepladsen i tabellen, mens AGF ligger helt nede på ottendepladsen. Det er langt fra forventningerne, for AGF vandt sidste sæson af ligaen.

Ambitionerne i AGF-lejren rækker til langt mere, men mentalt har spillerne ikke været helt klar i denne sæson, og derfor har AGF tabt to af holdets fem kampe.

- Hovedsageligt er det nok det mentale, der har manglet lidt i de to kampe, vi har tabt, siger Rasmus ‘FaagaN’ Møller, der er Head of Esports og CS:GO træner i AGF.

Udover kampen mod Tricked, skal AGF også møde ESIMED i dag. Seks point på kontoen vil i den grad lune i det århusianske, da det er de seks bedste hold i grundspillet, som går videre til slutspillet.

- Vi har et rigtig pakket program for tiden, så vores hovedfokus ligger desværre ikke altid på vores kampe i ligaen. Målet er at sikre point nok til slutspillet, hvilket jeg ikke er nervøs for. I slutspillet rykker vi over i et bedst-af-tre format, og her ser jeg os selv som det stærkeste hold i ligaen, siger AGF-træneren.

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen forventes at være afsluttet i slutningen af november, og vinderen kan næsten med garanti kalde sig Danmark sjettebedste hold.

Du kan se med fra klokken 18 øverst i artiklen.