Amerikanere skal stoppe Astralis

Astralis lukkede nemt ned for Ninjas in Pyjamas i semfinalen ved BLAST Pro Series Global Final

Det danske CS:GO-hold Astralis og rivalerne fra Team Liquid skal en tur mere i manegen ved BLAST Pro Series Global Final.

I hele 2019 har de to hold kæmpet om at være på toppen af verdensranglisten. Astralis, der toppede listen i 14 måneder, mistede pladsen til amerikanerne i løbet af foråret, men efter major-sejren i Berlin i september strøg det danske flag igen til tops.

Ved årets sidste udgave af BLAST Pro Series mødtes Astralis og Team Liquid i første runde. Her vandt danskerne komfortabelt 2-0, hvilket sendte Astralis i semifinalen mod svenske Ninjas in Pyjamas fredag.

Her var danskerne igen klart stærkest, da det blev til en ny sejr på 2-0 med cifrene 16-11, 16-8.

Især danskernes Emil 'Magisk' Reif viste forrygende form på de to maps Train og Nuke, som holdene duellerede på. 'Magisk' ramte således 30 kills på Train, og selv om Nuke var en anelse roligere for danskeren, endte han alligevel med en samlet rating på 1.45.

Dermed kan Astralis se frem til at spille årets sidste finale mod Team Liquid lørdag aften.

Til hltv.org siger Astralis' stjernespiller, Nicolai 'Device' Reedtz, at med tanke på de to holds første opgør, så forventer han, at Team Liquid får ændret en smule på strategien før finalen.

- Jeg regner med, at Team Liquid har tænkt sig at vælge at spille Vertigo i finalen. Det fungerede ikke for dem med Inferno mod os i det første opgør, så de ændrer nok deres veto, lyder det fra 'Device'.

Team Liquid kvalificerede sig fredag aften til finalen i Bahrain ved at slå Faze Clan 2-1.