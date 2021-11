Astralis-bombe: Udskifter profiler

Efter et år med svingende resultater oplyser Astralis, at de afslutter samarbejdet med succestræner Danny 'zonic' Sørensen og stjernerne Peter 'dupreeh' Rasmussen og Emil 'Magisk' Reif

Counter-Strike-holdet Astralis reagerer prompte på en sæson med svingende resultater, og tre mand skal nu forlade den tidligere danske succesmaskine.

De skifter ud på trænerposten og to af holdets stjernespillere forlader ligeledes skuden.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

Samtlige af Astralis' store triumfer er sikret under cheftræner Danny 'zonic' Sørensen. Han bliver nu byttet ud med Alexander 'ave' Holdt.

Stjernerne Peter 'dupreeh' Rasmussen og Emil 'Magisk' Reif er også fortid på holdet. De bliver erstattet af Benjamin 'blameF' Bremer og Kristian ”k0nfig” Wienecke.

De tre afgående profiler havde alle kontrakt indtil januar, men Astralis har valgt at fremrykke udskiftningen for at sikre 'afklarethed og fokus'.

- Vi tilfører holdet to klassespillere og en ny træner, som kommer med en masse energi og motivation for at bringe os derhen, hvor Astralis skal være: Blandt de bedste i verden og en bejler til alle de største trofæer, forklarer Kasper Hvidt, sportsdirektør i Astralis.

Det er kun tre dage siden, at Astralis røg ud af majorturneringen i Stockholm allerede inden den afgørende knockoutfase. Et særdeles utilfredsstillende resultat for et hold, der havde vundet alle de sidste tre udgaver af majorturneringen.

'Vil stå først i historiebøgerne'

De tre majors blev således vundet med 'dev1ce', 'Magisk', 'dupreeh', 'Xyp9x og 'gla1ve'. Kun de to sidstnævnte er stadig at finde på holdet.

- Midt i vores glæde over at have holdet på plads, vil jeg gerne understrege min og vores kæmpe respekt for både Danny, Emil og Peter. De er legender i Astralis og vil altid stå først i historiebøgerne, når vores fortælling skal skrives, siger Kasper Hvidt.

Den store udskiftninger betyder, at Astralis' hold til BLAST-turneringen i Royal Arena til at bestå af Lukas 'gla1ve' Rossander, Andreas 'Xyp9x' Højsleth, Lucas 'Bubzkji' Andersen, Benjamin 'blameF' Bremer, Kristian ”k0nfig' Wienecke og Philip 'Lucky' Ewald.

Turneringen begynder den 24. november