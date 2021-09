Astralis brager sammen med afbudsramt mandskab

Torsdag tager Astralis hul på gruppespillet i BLAST Premier Fall, og her krydser de klinger med det nordamerikanske hold Evil Geniuses.

Astralis har forud for turneringen annonceret, at holdets kaptajn Lukas ‘gla1ve’ Rossander sidder over, da han venter en familieforøgelse. I stedet kommer holdet til at gøre brug af Andreas ‘Xyp9x’ Højsleth.

For dagens modstandere er der dog en del flere afbud til turneringen. Natten til onsdag meldte Evil Geniuses nemlig ud, at både Peter ‘stanislaw’ Jarguz og Vincent ‘Brehze’ Cayonte tager en pause for at fokusere på deres mentale helbred. I stedet bruger de deres coach Damian ‘daps’ Steele og bulgarske Teodor ‘SPELLAN’ Nikolov.

Astralis og Evil Geniuses krydser klinger klokken 16:30.

Verdens bedste i duel

I dagens anden kamp skal franske Vitality med verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdet op mod amerikanske Liquid.

Vitality spillede i weekenden finale i ESL Pro League mod NaVi, og her viste ‘ZywOo’ igen, hvorfor han i januar blev kåret til verdens bedste spiller.

Torsdag aften gælder det så Liquid, og der er lagt op til revanche for Vitality, der i de to holds seneste møde tabte 2-1. Meget er dog sket siden, og Vitality er ved at have fundet formen, der sidste år gjorde dem til nummer et i verden.

Liquid og Vitality brager sammen klokken 19:30.

Vinderne af dagens to kampe mødes fredag, hvor det gælder en plads i finalen, der spilles lørdag. Taberne af dagens to kampe mødes ligeledes fredag. Her vil et nederlag betyde endegyldigt exit fra gruppespillet.

Vinder man gruppen, udløser det en billet til BLAST Premier Fall Finals, der spilles til november i Royal Arena. Her er der en præmiepulje på over 2,6 millioner kroner.