Astralis brager sammen med turneringens store overraskelse

Onsdag fortsætter jagten på triumf for det danske stjernemandskab. Men i aftenens kamp venter turneringens foreløbige overraskelse, der har flere gamle stjerner på holdet.

Det er blevet onsdag, og Astralis tager i aften hul på næste runde af Flashpoint 3-turneringen.

Her skal de forsøge at følge op på den gode start i åbningskampen og spille sig videre i turneringen, der har en præmiepulje på over 300.000 kroner.

Det danske stjernemandskab sejrede i åbningskampen over det europæiske hold OG med de to danskere Valdemar ‘valde’ Bjørnså og Nikolaj ‘niko’ Kristensen på holdet. I aften gælder det så turneringens foreløbige overraskelse, franske DBL PONEY.

Holdkortet hos franskmændene består blandt andre af den franske stjerne Nathan ‘NBK-’ Schmitt, der to gange i sin karriere har vundet en major, der er den største turneringen indenfor CS:GO.

DBL PONEY skabte ravage i Flashpoint 3 ved at slå det franske storhold Vitality, der har verdens bedste spiller Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut på holdkortet. Det gjorde de med en sikker 2-0-sejr i åbningskampen i sidste uge. Astralis krydser klinger med DBL PONEY klokken 18:00

Tidligere North-stjerner med kniven for struben

Dagen byder også på andre danskere i aktion. Allerede klokken 15:00 skal det danske hold HYENAS i kamp. Det består af de tidligere North-stjerner Nicklas '⁠gade⁠' Gade, Markus '⁠Kjaerbye⁠' Kjærbye og Philip '⁠aizy⁠' Aistrup. Foruden de tre er også den tidligere Heroic-spiller Johannes '⁠b0RUP⁠' Borup på holdet samt Frederik '⁠Fessor⁠' Sørensen.

HYENAS skulle oprindeligt have spillet mod svenske NIP i søndags, da begge hold tabte deres åbningskampe, men på grund af tekniske problemer skulle dele af NIP’s kamp mod polske Anonymo, som Anonymo vandt, spilles om.

Det blev den tirsdag aften, og her vandt NIP. Derfor er det i stedet Anonymo, der skal møde HYENAS. NIP og danske Nicolai ‘device’ Reedtz skal i stedet møde FunPlus Phoenix torsdag aften.

Taberen af dagens kamp mellem HYENAS og Anonymo er ude af Flashpoint 3-turneringen.