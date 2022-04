Astralis er tilbage

En ny opdatering af verdensranglisten for CS:GO-hold er landet, og der er godt nyt.

Heroic fastholder nemlig sin femteplads, og så er Astralis rykket op i top 10 igen.

Astralis, der ellers har været mere eller mindre fast inventar i toppen af listen de seneste par år, røg ellers ud af top 10 i marts, da de to uger i streg rykkede ned fra først en 9. plads og derefter fra 10. pladsen til 11. pladsen.

Holdet er anført af Lukas 'gla1ve' Rossander, og har med ham ved roret vundet alt, hvad der vindes kan, heriblandt fire verdensmesterskaber, de såkaldte Majors. Det er flere end noget andet hold har formået.

Desuden har Astralis også rekorden for flest uger på førstepladsen. Det var i perioden fra april 2018 til maj 2019, hvor Astralis uafbrudt indtog førstepladsen på verdensranglisten.

Både Astralis og Heroic har onsdag eftermiddag mulighed for at skrabe yderligere point ind til kontoen, når de spiller i første runde af slutspillet i ESL Pro League Sæson 15. Her brager Astralis sammen med Entropiq, mens Heroic skal i kamp mod Liquid.