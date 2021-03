Astralis fastholder topplacering

Astralis er fortsat verdens næstbedste CS:GO-hold.

Det står klart, efter HLTV.org opdaterede verdensranglisten mandag aften, hvor de to øverste pladser forblev uforandret. NaVi, der har Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev på holdkortet, er derfor stadig verdens bedste hold.

Selvom Astralis beholder andenpladsen i denne omgang, skal danskerholdet begynde at kigge sig over skulderen, for formstærke Gambit nærmer sig med faretruende hast.

Længere nede på listen befinder danske Heroic sig. De ligger nummer 11, kun 21 point fra 10. pladsen.

Det sidste danske hold, som er med i det eksklusive top 30 selskab, er Copenhagen Flames, der er rykket en enkelt plads ned. Flammerne fra København ligger derfor nu nummer 28.

Sådan ser top 10 i verden ud: