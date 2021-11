Astralis-feber i Royal Arena: De skyder om formue

ROYAL ARENA (Ekstra Bladet): Præmiechecken ligger på ikke mindre end 1,5 millioner til det Counter-Strike-mandskab, der trækker det længste strå ved den prestigefyldte turnering BLAST Premier Fall Final.

Den store begivenhed løb af stablen allerede onsdag i Royal Arena, men dørene blev først slået op for vilde fans fredag, hvor Ekstra Bladet også var til stede med mikrofon og kamera.

Pjækkede fra skole

Stemningen i arenaen var elektrisk. Fans fra store dele af verden var iført Counter-Strike-trøjer, og med fadbamser i hånden blev armene slået i vejret, hver gang en spiller fik kuglen og ’døde’.

Der var lyseffekter og kæmpe brag i arenaen, når en runde blev afsluttet, og stjernerne blev pumpet op af festglade fans.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var blandt andet røde og blå lyseffekter i Royal Arena. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Følelserne sad altså helt ude på tøjet – også for de helt små Counter-Strike-entusiaster. De 11-årige drenge Karl Mørup og William Droob tog en fridag fra femteklasse og så i stedet deres stjerner optræde på den store scene.

- Vi elsker Counter-Strike. Det er federe at være her (Royal Arena, red.) end at være i skolen. Vi hepper på Astralis og håber, de vinder det hele, fortæller drengene til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karl Mørup (tv.) og William Droob (th.) tog en fridag fra skole for at se spillerne i arenaen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Svømmer i pengesedler

Det er ikke blot de 1,5 millioner kroner, der kæmpes om i øjeblikket. Vinderen får også en billet til BLAST Premier World Final 2021 i december, hvor præmiechecken ligger på svimlende 6,5 millioner kroner.

Ved denne turnering i Royal Arena er to danske hold - Heroic og Astralis - også med i det fine selskab, hvor de er blandt de bedste hold i verden, der kæmper mod hinanden på dansk jord.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hollandske Sebastian Lalic (th.) gør alt for at støtte sit hold FaZe. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Og det er ikke lave lønninger, som Counter-Strike-stjernerne har.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tjener Astralis-spillerne cirka 160.000 til 200.000 kroner om måneden plus præmiepenge.

Hvis det danske hold går hen og løfter trofæet ved denne turnering, vil de 1,5 millioner kroner blive delt mellem fem-seks spillere og træneren.

Dog er det ukrainske hold NAVY favoritter til at snuppe titlen, men de resterende mandskaber står allerede klar til at byde stjerneholdet op til dans.

Turneringen løber over weekenden, og søndag aften vil den endelige vinder bliver hyldet.