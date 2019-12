Astralis flår rivalerne i millionfinale

Lørdag aften skulle danske Astralis og amerikanske Team Liquid for niende gang på to år duellere i en finale.

Denne gang skulle slaget stå i Bahrain, hvor BLAST Pro Series Global Final er blevet afviklet de seneste par dage. Danskerne, som i tidligere i turneringen havde slået Team Liquid 2-0, fortsatte da også den gode form.

På finalens første map, Inferno, var danskerne således foran hele 8-0, før amerikanerne fik skrabet en runde til sig.

Astralis slap herefter gassen en smule, men der var aldrig tvivl om sejren på Inferno, der endte med 16-11 i danskernes favør.

Især Peter 'Dupreeh' Rasmussen leverede for danskerne på første map, hvor han sluttede på 26 kills og en rating på 1.37.

På Nuke kom Team Liquid bedre fra start, og førte efter første halvleg med 8-7. Mere blev det bare ikke til.

Især Nicolai 'Device' Reedtz gjorde det svært for amerikanerne, og den danske stjernespiller var stærk medvirkende til, at Astralis med en sejr på 16-12 kunne løfte årets sidste trofæ.

Med trofæet i Bahrain venter der nemlig juleferie for danskerne, lyder det fra Astralis-kaptajnen Lukas 'gla1ve' Rossander.

- Det er så fedt at slutte året med en titel og et trofæ. Jeg tror det er det 19. Astralis-trofæ på tre år, og det siger lidt om, hvor meget vi har nået. Men vi har jo slet ikke nået vores mål endnu, og der kommer meget mere fra os i fremtiden.

- Nu skal vi holde lidt ferie og se familie og venner, og det bliver fedt at kunne slappe af. Men jeg ved jo godt, der kun går et par uger, så er vi sultne igen, siger 'gla1ve'.

Op til de andre

Astralis lukker dermed 2019 som holdet åbnede det - som nummer et på verdensranglisten. Undervejs har pladsen været udlånt til netop Team Liquid.

- Vi bliver hele tiden spurgt om en Astralis-æra, og det med at være verdens bedste nogensinde. I sidste ende er det resultaterne og historien, der vil give svaret - for vores vedkommende handler det om, at blive bedre og dygtigere hele tiden. Så er det op til de andre at slå os!

Med sejren vinder Astralis altså årets sjette og sidste trofæ, hvilket samtidig sikrer en præmiesum på hele 2,5 millioner danske kroner.

Som en ekstra fjer i hatten blev Peter 'Dupreeh' Rasmussen kåret til turneringens mest værdifulde spiller.