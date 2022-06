Astralis går i potentiel danskerfinale

Finalen i Counter-Strike-turneringen Pinnacle Cup Championship i svenske Lund kan blive et rent dansk anliggende. I hvert fald sørgede Astralis fredag for at besætte den ene finaleplads.

Det danske hold var stærkt spillende i opgøret mod tyske BIG, der blev slået 2-0 i kampen, som gik over maksimalt tre maps.

Finalen lørdag aften klokken 20, hvor vinderen får på den gode side af en millioner kroner i præmiepenge, kan blive et rent dansk anliggende.

Efter et nederlag tidligere i turneringen måtte landsmændene fra Heroic gennem opsamlingsknockoutsystemet for at holde finaledrømmene i live.

Med en 2-1-sejr tidligere over holdet Finest nåede Heroic frem til opsamlingsfinalen, hvor netop BIG venter i en duel om en plads i finalen mod Astralis.

Den kamp spilles lørdag klokken 14.30.

Det resultathungrende Astralis-hold havde vist lovende takter under hele turneringen i Sverige, hvor to sejre af to mulige havde givet adgang til duellen om en direkte plads i finalen.

Og den chance lod danskerne ikke glide sig af hænde.

Efter en skidt start på første map, som Astralis havde valgt, to danskerne teten og afgav den aldrig igen.

Tyskerne havde intet modtræk til det velspillende danske hold, som knusende sikkert bragte sig på 1-0 med en map-sejr på 16-7.

Ligesom på første map var Astralis langsomt ud af starthullerne på andet map, tyskernes map-valg.

Bagud 0-7 så det svært ud, men ingameleader Lucas 'Gla1ve' Rossander havde nu fået læst den tyske modstander. Det blev startskuddet til et fornemt dansk comeback.

Stille og roligt blev BIG's solide føring ædt, og da Astralis kom foran 14-11, var finalepladsen i den grad inden for rækkevidde.

BIG nåede op på 13-15, inden danskerne smækkede døren til finalepladsen i.