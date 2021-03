Astralis gafler konkurrents spiller

Astralis Talent skifter ud på holdkortet og henter 17-årige Alexander 'Altekz' Givskov, der kommer til fra MASONIC.

Det har Astralis annonceret fredag eftermiddag.

Samtidig rykker holdet Mathias ‘R0nic’ Pinholt ud på bænken, og dermed indgår han ikke længere i planerne for holdet.

Der er stadig tre uger, til ‘Altekz’ efter planen skal starte hos Astralis Talent. Fokus er lige nu andre steder for holdet, men derfor ser Astralis Talents træner, Dennis ‘vnG’ Vang, alligevel stort potentiale i den nye tilføjelse til holdet.

- Alexander starter hos os om 3 uger, og mit fokus lige nu er på den kommende bootcamp og på de vigtige kampe, vi skal spille. Det er, hvor mit fokus ligger, og det er, hvor jeg også ønsker spillerne fokuserer. Hvad jeg kan sige allerede nu er dog, at vi ser Alexander som en sjælden, naturlig in-game leader, som også viser sit store talent i sin nuværende rolle som support-spiller, og jeg glæder mig meget til at arbejde med ham, lyder det fra træneren.

‘R0nic’ får i forbindelse med bænkningen pæne ord med på vejen af sin snart tidligere træner.

- ‘R0nic’ er en hårdtarbejdende, passioneret og dygtig spiller, som jeg er sikker på, vil blomstre i den rette kontekst, og vi tror, at han vil have en bedre chance for at nå sine mål og drømme i et andet set-p end vores, siger ‘vnG’ og tilføjer, at selv om ‘R0nic’ snart er fortid på holdet, så indgår han stadig i planerne for de resterende kampe.

- Jeg har stor tiltro til ham og jeg er sikker på, han vil gøre alt for holdet i de kommende kampe – også for at vise hvor god en spiller han er, fortæller træneren.

Foruden ‘Altekz’ består Astralis Talent af Andreas '⁠void⁠' Dietrichsen, Rasmus '⁠Zyphon⁠' Nordfoss, Mads '⁠vester⁠' Vestergaard og Victor '⁠vigg0⁠' Bisgaard. Til juni tilføjes Mikkel ‘MistR’ Thomsen også til holdet.