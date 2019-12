Astralis i blodbad på børsen

Efter en drømmestart fik Astralis tæsk på aktiemarkedet ved afrundingen af sidste børsuge, og aktien er fortsat med at dykke i den her uge

Det startede ellers så godt for E-sportsdrengene fra Astralis Group. Med en usædvanlig høj børsintroduktionsværdi på 500 millioner kroner tromlede de ind som en kæmpe på minibørsen First North på ryggen af støtte fra særligt unge investorer.

Aktien var fra start overtegnet og lå ved børsintroduktionen på hele 9,5 kroner, og det tegnede til det helt store festfyrværkeri.

Men champagnepropperne fik måske lov at blive i flaskerne fredag. Børsugens sidste eftermiddag var ubarmhjertig ved det nye aktieselskab, der havde tabt 90 millioner kroner inden lukketid klokken 17 på en lang fredag.

Aktiekursen faldt med halvanden krone til 7,4, og det medførte store tab for Astralis Groups aktionærer. Siden er det ikke gået meget bedre, og onsdag morgen ugen efter har Astralis-aktien taget et lige så stort hovedspring ned ad. En aktie hos Astralis Group stod onsdag inden middag til en værdi af 5.9 kroner og havde altså tabt ca. en tredjedel af sin værdi på godt otte børsdage. Ud på eftermiddagen sprang den dog op igen og stod efter nogle udsving på 6,6 onsdag ved firetiden.

Ti minutter kunne gøre ondt

Det lignede et triumftog fra start med meget høj interesse, og børsnoteringen overgik endda Astralis Groups egne forventninger i prospektet.

Men det tog dog kun ti minutter på første dag, før de var banket tilbage fra kursen 9,5 til udgangspunktet i prospektet på netop 8,95. Aktien har holdt sig stabil i perioder, men har altså også taget nogle markante dyk nedad uden at komme så langt op igen. Det på trods af at nye aftaler er landet for tasterne af det danske gaminghåb.

Blandt andet har man skrevet under med fodboldklubben Juventus og skal stå for driften af norditalienernes e-sportshold.

Astrali Group vil ikke kommentere på kursen, men adm. direktør, Nikolaj Nyholm, hæfter sig ved den massive omtale, de store nye aftaler og mange aktionærer. Han ser derfor ikke grund til at være andet end positiv.

- Vi kommenterer ikke kursen, men det er klart, at kursudviklingen har tiltrukket sig opmærksomhed. Som vi har meldt ud fra start, arbejder vi langsigtet på at indfri nogle klare målsætninger, og det er der ikke ændret på. Vi kan konstatere, at rigtig mange nye aktionærer er kommet til, både i Danmark og fra udlandet, også siden vi blev noteret med små 7.000 nye aktionærer. Det er noget af det, vi håbede, ville ske.

- Vi har siden noteringen offentliggjort vores samarbejdsaftale med Juventus om drift af deres e-sportsteam, og vi er trådt ind i BLAST Premier, som er et nyt, globalt turneringsformat i Counter-Strike, som ultimativt bliver en fordel for både hold, spillere, fans, tv-stationer og vores sponsorer. Det er tiltag, som understøtter vores forretning og langsigtede mål, så på den måde har det været et par gode uger for os.

Skal investeres mere med hjerte end hjerne

Inden børsnoteringen havde Ekstra Bladet tilbage i november fat i en aktieanalytiker for at høre, hvad man skal som mulig investor skal være opmærksom på, inden man kaster sig ud i et e-sportsaktieeventyr.

Og man skulle være forberedt på en investering præget af ekstra uforudsigelighed, uafhængighed af resten af aktiemarkedet og samtidig stor afhængighed af holdets sportslige resultater.

- Man kan sige, at det er en investering med hjertet mere end med hjernen. Man skal være klar over, at for at have stor sandsynlighed for at tjene penge, så skal man vide, hvad der foregår i sportsgrenen, for aktien bevæger sig ikke bare sammen med resten af markedet, vurderer aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, over for Ekstra Bladet.

Samtidig ville han da også selv med kunder, for hvem CS:GO er passionen over dem alle, mane til en smule betænkelighed.

- På den måde er mit bud, at det vil være ligesom med andre sportsaktier. Succesen hænger meget sammen med køb af de rigtige spillere, sejre og præmiepenge, og hvad der ellers kan spille en rolle. Så husk på spredning og redning. Man skal nok sørge for, at det ikke er hele pensionsformuen, man smider ind i det selskab, siger Jacob Pedersen.

I ledelsen har Astralis Group som bekendt scoret en ikke ubetydelig hyre på børsnoteringen. I top ligger administrerende direktører Anders Hørsholt og Nikolaj Nyholm med henholdsvis 1.9 millioner og 1.8 millioner om året og lidt længere nede ligger den tidligere mange årige målmand på håndboldlandsholdet Kasper Hvidt, hvis gage ligger på 1.2 millioner årligt, fremgik det af prospektet.

Kasper Hvidt jubler over en af mange fantomredninger på vejen til EM-guldet i 2008. Om lignende scener har udspillet sig ved Astralis' børsnotering vides ikke. Foto: Lars Poulsen

