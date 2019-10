Astralis i chokerende nederlag

Turneringens bedste kamp. Så kort kan det siges om Astralis exit ved DreamHack Masters i Malmø.

Mod hjemmebanefavoritterne fra Fnatic måtte danskerne til sidst give sig efter et sandt tovtrækkeri. Efter at have tabt semifinalens først bane, Overpass, skulle der nemlig hele tre gange overtid til før Fnatic kunne få arenaen i Malmø til at eksplodere.

Der var på forhånd ikke mange, der havde forudset, at Fnatic ville nå helt til semifinalerne – og da slet ikke have en chance mod major-vinderne fra Astralis. Fnatic har ikke haft et godt år, og inden turneringen havde holdet skiftet ud på to pladser på holdet.

Det var dog ikke til at se, da semifinalen først kom i gang. På svenskernes eget valg af bane, Overpass, viste svenskerne, at når tingene klikker, så hører de til i verdenstoppen.

Astralis blev løbet fuldstændig over, og endte da også med at tabe den første duel i serien med 9-16.

De danske fans i Malmø var dog mere end fortrøstningsfulde, da Astralis i lang tid har været at betragte som verdens måske bedste hold på seriens bane to, Nuke.

Igen var det dog svenskerne, der så ud til at være skarpest. Ved stillingen 15-11 manglede Fnatic således kun én runde for at kunne tage pladsen i finalen, men Astralis formåede at tage de næste fire runder, og dermed tvinge kampen ud i overtid.

Her bølgede det i flere omgange frem og tilbage, men da Fnatic i tredje overtid fik den syvende mulighed for at lukke kampen, svigtede svenskerne ikke. Således sluttede semifinalen med 25-23 i svenskernes favør, og dermed er Astralis ude af turneringen.

Der er knap 700.000 kroner til vinderen af DreamHack Masters i Malmø. Finalen spilles søndag mellem Fnatic og vinderen af Na’VI og Vitality.

Se også: Uhyggelig modstand venter mestrene

Se også: Millionhandel sender tophold i armene på nye ejere

Se også: Sensation: Dansk underdog vinder million-turnering