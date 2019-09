Astralis i kæmpe triumf

NEDERST I ARTIKLEN KAN DU GENOPLEVE SEJREN I EKSTRA BLADETS LIVEDÆKNING AF FINALEN

Danske Astralis er for tredje gang i træk vindere af det største i Counter-Strike: En major.

Søndag aften skød danskerne AVANGAR ud af Mercedes Benz Arena i Berlin med en suveræn 2-0 sejr i serien på bedst ud af tre.

Titlen er Astralis fjerde major-sejr, men altså den tredje i træk. Titlen indbringer holdet 3,4 millioner danske kroner.

Kæmpe favoritter

Astralis kom ind til finalen med sejre over to af favoritterne til at løbe med titlen i Berlin. Først blev verdensranglistens nummer et, Team Liquid, sendt hjem i kvartfinalen, og i semifinalen var det amerikanske NRG, der blev kørt over i to kampe.

Derfor var det turneringens store overraskelse, AVANGAR, der ventede i Mercedes Benz Arena søndag aften. En, for mange, ulige kamp, med Astralis stigende form i mente.

Og sådan blev det da også.

På første map Inferno lagde Astralis ud med at komme foran 8-0, før AVANGAR lykkedes med at vinde en runde. Som i kvart- og semifinalerne var det fødselsdagsbarnet Nicolai ’Device’ Reedtz, der førte an på scoreboardet. Den danske stjernespiller gjorde præcis, som han ønskede, og AVANGAR måtte tage til takke med kun seks runder, da Astralis ramte det magiske tal 16.

Derefter var det videre til det ikoniske map Dust2, hvor danskerne igen blæste AVANGAR helt ud af Mercedes Benz Arena.

Med cifrene 16-5 kunne danskerne hoppe i vejret og lade sig hylde for deres tredje, historiske major-titel i træk.