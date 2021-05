Astralis indgår stort samarbejde

Astralis har indgået et samarbejde med spilplatformen Esportal om at bekæmpe snyd, onlinehad og dårlig opførsel.

Det danske stjernehold Astralis og spilplatformen Esportal slår pjalterne sammen.

Det har den danske esportsorganisation løftet sløret for i en pressemeddelelse, hvor de samtidig slår fast, at de har fået nok af snydere, onlinehad og dårlig opførsel.

Derfor vil de også sammen med Esportal arbejde for at give danske CS:GO-spillere og gamere de bedst mulige forhold. Det skal blandt andet ske ved at lave et særskilt Astralis-rum, hvor der vil være konkurrencer, turneringer og mulighed for at møde spillerne.

Kommerciel direktør i Astralis, Kasper Sindt, lægger blandt andet vægt på, at Astralis længe har søgt efter en mulighed for at arbejde med at forbedre forholdene de danske gamere.

- Det har vi nu fundet og vi er ekstremt glade for, sammen med Esportal at lancere den første danske matchmaking portal med fokus på alt det, der for os gør esport og gaming til noget positivt. Med danske administratorer på den danske server, klare regler for god opførsel og events for de danske medlemmer tilbyder vi noget, virkelig mange har efterspurgt.

- Vi har meget store forventninger til samarbejdet og glæder os til at vise spillere på alle niveauer, hvad vi har gået og arbejdet med, fortæller Kasper Sindt.

I forbindelse med aftalen sætter direktøren hos Esportal også et par ord på samarbejdet.

- Sammen med den førende danske esportsorganisation Astralis går vi nu ind i den danske scene for at give de danske spillere bedre forhold og en ny, positiv CS:GO oplevelse. Partnerskabet er et logisk næste skridt for os i forhold til vores målsætning om, at skabe den mest interessante platform for danske Counter-Strike spillere, siger Marcus Huber, CEO hos Esportal.

Se videoen.