Astralis indleder jagten på ny triumf

Torsdag skydes den sidste gruppe i ESL Pro League i gang, og her skal Astralis gøre et andet dansk mandskab kunsten efter.

Gruppespillet i ESL Pro League går nu ind i sidste fase, når den sidste gruppe skydes i gang torsdag i denne uge.

I gruppen er det danske stjernemandskab Astralis, der dermed indleder jagten på endnu en pokal til det i forvejen bugnende trofæskab.

På vejen mod triumfen skal danskerne først videre fra gruppen, der også tæller storhold som amerikanske Liquid og det internationale Virtus.pro, som slog Astralis ud i kvartfinalen til IEM Katowice-turneringen i februar.

Men trods det, der på papiret ligner hård modstand, er ambitionerne høje forud for turneringen. Og troen på egne evner er også til stede hos Astralis’ holdkaptajn Lukas ‘gla1ve’ Rossander.

- Jeg føler, at som vi spiller nu, kan vi slå alle hold. Vores træning har været god på det seneste, og vi er der, hvor vi skal være, siger ‘gla1ve’.

‘Nyt’ tiltag i år

Gruppespillet i ESL Pro League er allerede afgjort i de tre andre grupper. Det andet danske mandskab Heroic vandt deres gruppe ubesejret.

Tager Astralis en af de øverste tre pladser, går de ligesom Heroic videre fra gruppen, og så venter slutspillet i begyndelsen af april.

Til turneringen skal Astralis-spillerne modsat mange af de tidligere turneringer i år og sidste år sidde sammen og spille. Med undtagelse af IEM Global-turneringen i december, har holdet siddet hver for sig, når de har spillet turneringer.

Holdkaptajnen ser frem til endelig at sidde side om side med holdkammeraterne, når der skal konkurreres. Især de sædvanlige forberedelser til kampe har været markant sværere, når holdet ikke har været samlet.

- Vi har altid haft den her super gode opskrift på, hvordan vi performer, når vi er til turneringer, og den opskrift har været svær at bruge online, fordi man ikke er samlet. Man savner jo mega meget at spille de der turneringer og være sammen, så bare lige at kunne få det her de næste par uger og spille sammen, det bliver super fedt, siger han.

Svær start på året

Torsdagens turnering bliver samtidig fjerde forsøg på triumf i et år, der indtil videre ikke har været som forventet for Astralis. I januar tabte de finalen i BLAST Premier Global-turneringen. I begyndelsen af februar røg man så ud i BLAST Spring-gruppespillet og til IEM Katowice blev kvartfinalen endestationen. Og det var langt fra forventningerne, mener holdets ældste spiller Peter ‘dupreeh’ Rasmussen. Det er blandt andet individuelt, det har haltet.

- Vi havde nok håbet på, at vi skulle have vundet en af de tre.Vi har været i en periode, hvor vi har haft mulighed for at træne rigtig meget, hvor vi også har spillet ret skidt. Vi har i hvert fald ikke levet op til de forventninger, vi selv havde.Vi har haft problemer med vores individuelle niveau, der ikke har været højt nok, siger han.

Er det over hele linjen?

- Ja, det er generelt. Det er lidt en lavineeffekt. Hvis der er en, der i en periode ikke rammer sit individuelle niveau, så skal resten af truppen hive de ekstra procent op, og hvis de ikke kan det, så falder korthuset nemt. Så det har været en turbulent periode i den forstand. Men det er også blevet meget, meget bedre, siger ‘dupreeh’.

‘Som om de bare løber rundt med hovedet under armen’

I Astralis’ gruppe er også svenske fnatic, der ligesom Astralis er blandt de mere etablerede hold. Det har dog set svært ud for det svenske mandskab på det seneste, hvor man blandt andet kiksede kvalifikationen til IEM Katowice-turneringen.

Holdet er i det hele taget en svær størrelse at blive klog på.

- Nogle gange prøver de den der strukturerede spillestil, hvor deres ingame leader, Golden, styrer det hele. Andre gange – i hvert fald i træninger – er det, som om de bare løber rundt med hovedet under armen og gør lige præcis, hvad der passer dem. Så jeg glæder mig til at se, hvilken spillestil de kommer med, lyder det fra ‘gla1ve’.

Astralis spiller første kamp til ESL Pro League torsdag klokken 19, hvor de brager sammen med Evil Geniuses. Den og resten af Astralis’ kampe vises på TV 2 Zulu.