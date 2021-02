Astralis jagter triumf i kæmpe turnering

Fredag starter slutspillet i IEM Katowice-turneringen, og her er Astralis blandt de sidste seks hold.

Turneringen, der har en samlet præmiepulje på 5,9 millioner kroner, heraf 2,4 til vinderen, begyndte i sidste uge med gruppespil, og i denne weekend spilles slutspilskampene. Her er det vind-eller-forsvind for det danske mandskab.

Det danske hold sikrede sig en plads i kvartfinalen efter et gruppespil, hvor de vandt de to indledende kampe. I gruppefinalen, hvor en sejr gav direkte adgang til semifinalen i turneringen, måtte de dog se sig slået af russiske Spirit. I stedet er Astralis endt i kvartfinalen, og her venter Virtus.pro.

Vinderen af Astralis’ kamp skal i semifinalen møde det amerikanske hold Liquid. Semifinalerne i turneringen spilles lørdag, og finalen spilles søndag.

Russisk dominans

I den anden del af slutspilskampene er både kvartfinalister, semifinalister og i sidste ende finalist sikker på at have russisk islæt. Forhåndsfavoritterne fra NaVi, der vandt turneringen sidste år står i kvartfinalen over for det russiske hold Gambit, og i semifinalen venter Astralis’ overmænd fra Spirit.

Det bliver dog den eneste ikke-russiske spiller på holdet, som NaVi sætter liden til. Den 23-årige ukrainer Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev har de seneste fire år været blandt de allerbedste i verden, og senest blev han kåret til verdens andenbedste.

Astralis’ kamp begynder klokken 18:30, mens NaVi møder Gambit klokken 15:00.

De to kampe samt resten af turneringens kampe kan ses på TV2 ZULU og gratis på Twitch.