Astralis-kaptajn: Ikke tilfredsstillende

Det danske stjerneholds kaptajn ser tilbage på et halvt år, hvor Astralis har måttet gå tomhændede fra turneringerne. Det har ikke været tilfredsstillende, lyder skudsmålet.

Lørdag aften blev Astralis sendt ud af den prestigefyldte IEM Cologne-turnering, og endnu engang måtte det danske stjernemandskab gå tomhændede fra en turnering.

Det er netop, hvad første halvdel af 2021 har budt på for holdkaptajn Lukas ‘gla1ve’ Rossander og resten af Astralis, der ellers er så vant til at vinde.

Og det har da heller ikke været tilfredstillende, udtaler ‘gla1ve’ til Astralis’ hjemmeside.

- Vi kan lige så godt sige det, som det er: I Astralis er det aldrig en succes ikke at vinde titler. Vi kan finde mange forklaringer, også gode, men vi ender foråret uden at have vundet en turnering, og det er vi ikke vant til. På den måde har det ikke været tilfredsstillende, siger holdkaptajnen.

'En omvæltning for os alle'

IEM Cologne, der blev vundet af NaVi i søndags, var samtidig den første turnering på LAN siden februar 2020.

På grund af coronapandemien har hele CS:GO-scenen i knap 500 dage været henvist til online-turneringer, og mens nogle hold har blomstret, så har det ikke været tilfældet for blandt andre Astralis.

Det er dog også ændringer på holdkortet, der har været til at mærke hos Astralis, og det er også en del af forklaringen på holdets svingende resultater.

- Det har været en svær periode udelukkende med online-turneringer, hvor man har set nogle andre hold præstere ekstremt godt, og hvor vi tydeligvis ikke har været i vores rette element. Vi har samtidig mistet én af verdens bedste spillere, hvilket var noget af en omvæltning for os alle, siger han og tilføjer:

- Når man har spillet sammen så længe, er der også nogle følelser, der skal bearbejdes samtidig med. Vi også skulle finde nye løsninger i måden vi spiller, og på den baggrund synes jeg alle på og omkring holdet virkelig bør skyde brystkassen frem. Især fordi vi i den sidste turnering, den første på LAN i nærmest halvandet år, viser, hvor tæt vi faktisk er på den absolutte top.

Bedste resultat siden januar

Weekendens semifinaleplads er Astralis’ bedste placering siden finalepladsen i BLAST Premier Global Final i januar i år.

Nu venter så en sommerferie for hele CS:GO-scenen, og det er en god fornemmelse, ‘gla1ve’ trods et svært halvår tager på ferie med.

- Jeg synes, turneringen viser alt det, vi kan, men også det, vi stadig skal lægge til spillet. Vi har et hold, der kan kæmpe med om titlerne, og vi ved præcis, hvor vi skal bygge på for at tage næste skridt. Det er den følelse, jeg går på ferie med, og selvom det er lidt uforløst lige nu, så er det en god følelse, lyder det fra ‘gla1ve’.

Næste turnering er foreløbig ESL Pro League sæson 14, der skydes i gang 16. august, når spillernes sommerferie slutter.