Astralis kigger på over 50 spillere

Flere unge Counter-Strike-spilleres drøm bliver til virkelighed i løbet af de næste par måneder, når det nye Astralis talenthold bliver præsenteret.

Der er allerede blevet spekuleret og gættet på, hvordan talentholdet kommer til at se ud. 18-årige TMB fra AGF er en af de spillere, som er blevet nævnt flere gange blandt de åbenlyse kandidater, men det bliver formentlig ikke i denne omgang.

- Man kan aldrig helt afskrive store talenter som fx 'TMB', men det er ikke meningen, at vi skal ud og købe de meste åbenlyse talenter fri fra deres aftaler. Selvfølgelig er den slags spillere også interessante, men vores opbygning bliver mere langsigtet. Vi skal være tålmodige, gøre tingene rigtigt og i den rigtige rækkefølge, siger 'vnG', der er ansat som ansvarlig for Astralis Talent.

I stedet for at købe de bedste spillere fra fx AGF og Tricked, vil Astralis hellere have fat i spillerne i en yngre alder, men 'vnG' afviser ikke, at de også kommer til at hente nogle mere etablerede spillere.

- Det bliver en proces, hvor vi måske ser værdi i at hente enkelte etablerede talenter, men også hvor vi går vores egne veje med andre spillere. Ens for alle, der kommer omkring projektet, er, at vi ser et enorm uforløst potentiale, ud fra nogle af de kriterier, vi har opsat. Allerede nu har vi en base på 50+ spillere, vi holder øje med, og når vi finder en spiller, som vi mener passer ind i måden, vi arbejder på, og som vi tror på kan udvikle sig til en potentiel tier 1 spiller, så starter processen. Det er selvfølgelig alt afhængig af alderen, om de er under kontrakt andre steder, eller om der er andre forhold, vi skal forholde os til.

Heller ikke 'Bubzkji', der ikke har fået særlig mange kampe for Astralis' førstehold, forventes at blive en del af Astralis Talent, da det er planen, at han fortsætter sammen med førsteholdet.

Top 10 til 15 i Danmark

'Bubzkji' forventes ikke at blive en del af talentholdet. (Foto: HLTV.org)

Når Astralis ikke går ud og henter de største talenter på de danske top 10-hold, bliver Astralis Talent ikke et hold, der kommer til at spille med om titlen i fx Elgiganten Ligaen her og nu.

- Vi skal lære at finde de bedste talenter, før alle kan se, at de er talenter, og vi skal lære, hvordan vi også får deres potentiale opfyldt. Det bliver en læring, som både spillerne på holdet, såvel som jeg selv skal igennem og konstant søge os skarpere på. På den korte bane er ambitionen at finde et hold, som vil kunne gøre sig gældende i anerkendte turneringer, fortæller 'vnG' og uddyber:

- For at gøre niveauet håndgribeligt; som eksempel vil det være et hold, som kan gøre sig gældende i ESEA Advanced, uden at slutte sidst eller nødvendigvis ramme slutspillet.

Astralis Talent kommer derfor heller ikke til at bestå af spillere, som allerede nu kan udfordre stjernerne 'device' og 'dupreeh' om pladserne på førsteholdet.

Det er nemlig en langsigtet plan, der er lagt for projektet, og derfor er det først om to til tre år, at spillerne skal have udviklet sig til førsteholdspotentiale.

- Ambitionen er, at vi om to til tre år har spillere på holdet, som kan blive gode nok til at blive førsteholdsspillere eller tier 1-spillere, siger 'vnG', som vurderer, at holdet kommer til at ligge på pladserne mellem top 10 og top 15 i Danmark.

Selvom det er en flerårig plan, hvor der er fokus på spillernes udvikling, har Astralis ikke tænkt sig at stille sig tilfredse med at tabe hele tiden.

- Der er jo ikke nogen, som vil være en del et hold, hvor vi bare skal tabe konstant i to år for forhåbentligt at blive rigtig gode på et tidspunkt. Så vi skal jo finde et sted, hvor vi kan være nogenlunde konkurrencedygtige i de turneringer, vi skal være med i, uden at falde helt igennem, men også samtidig et sted, hvor potentialet er det absolutte hovedfokus. Vi kommer ikke til at være en kandidat til den danske top 5 lige nu – det er heller ikke ambitionen, fortæller 'vnG', der tidligere har scoutet spillere i sit virke som agent.

Astralis DNA

North har tidligere opereret med et talenthold, da North Academy eksisterede, og selvom enkelte spillere nåede at blive rykket op på førsteholdet, er spillere som 'b0RUP' og 'acoR' endt som store succeshistorier hos konkurrenterne.

'b0RUP' fra Heroic spillede tidligere i North Academy. (Foto: HLTV.org)

Astralis vil forsøge at undgå, at netop dette sker ved at gøre det så attraktivt at være en del af Astralis, at spillerne ikke ønsker at skifte.

- Vi vil gerne udvikle spillere, der er Astralis-spillere i deres DNA. Det er en proces, vi skal igennem, for at de føler sig en del af huset og Astralis-familien og dermed også har en større lyst til at blive, siger 'vnG' og fortsætter:

For os er det bare rigtig vigtigt, at vi både udvikler spillere der spilleteknisk en-til-en kan gå ind på førsteholdet på et tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt, men som også føler sig en del af projektet og føler, der er noget at blive for.

Den nye chef for talentholdet erkender dog, at de formentlig ender med at udvikle et par spillere, som ender hos konkurrenterne.

- Det er klart, at jeg ikke tror, vi kan forhindre, at vi kommer til at udvikle en spiller eller to, som løber et andet sted hen og, ligesom med North-projektet, ender hos en modstander. Det må vi så hele tiden bliver klogere på, hvordan vi forhindrer, hvis det er spillere, vi selv mener, vi kunne have gjort bedre brug af. Det er jo også en læring, vi kommer til at gå igennem.

Astralis har endnu ikke løftet sløret for nogle af spillerne, der bliver en del af talentholdet, men de regner med at have fem spillere klar i januar.