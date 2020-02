Astralis knuser fransk verdensetter

Det er ingen hemmelighed, at det danske Counter-Strike-hold Astralis med to nederlag til BLAST Premier kom dårligt fra start med den nye sæson.

Mandag havde holdet så muligheden for at revanchere sig, da IEM Katowices åbningsopgør med amerikanske Cloud9 skulle spilles. Her havde danskerne ikke nævneværdige problemer med at tage en sikker 2-0 sejr.

Tirsdag ventede der dog en lidt anden opgave.

På den anden side af mappet stod nemlig franske Vitality, der har verdens bedste spiller Mathieu 'zyWoO' Herbaut. Astralis vandt den traditionsrige turnering i både 2017 og 2019, og kunne med en sejr spille sig godt med i jagten om et titelforsvar i én af årets største turneringer.

Den drøm lever i høj grad stadig, da 'ZywoO' og Vitality blev slået med 2-0 i hvad der endte som et drama.

Astralis tog nemlig første map, Overpass, 16-9, og derefter Vertigo med 22-19 efter en dramatisk overtid.

En vigtig sejr, lyder det fra Astralis' kaptajn, Lukas 'Gla1ve' Rossander.

- Vi var lidt shaky i de første kampe i BLAST-turneringen i London, så det har været vigtigt for os at slå tilbage og rejse os hurtigt. Vi har brugt de seneste uger på at banke noget rust af og finde tilbage til de gode vaner og den struktur, vi altid har arbejdet med, og det har givet os noget af roen tilbage i vores spil.

- Det var en vigtig sejr i dag, både fordi vi har haft en del at arbejde med, men også fordi Vitality med Zywoo har virket utroligt stærke. Det viste andet map også alt om, hvor det nok blev lidt mere spændende end vi havde håbet. Men det må have været vildt at se udefra, lyder det fra 'Gla1ve'.

Sejren betyder at Astralis torsdag spiller om en plads i semifinalen ved IEM Katowice, som afvikles i legendariske Spodek Arena med plads til små 12.000 tilskuere.

Turneringens andet danske hold, MAD Lions, tabte holdets første kamp med 1-2 til Evil Geniuses. MAD Lions skal derfor slå Virtus.pro onsdag for at holde sig i live i turneringen.

