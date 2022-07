Astralis leverer comeback og vinder tæt kvartfinale

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er klar til at spille med om de helt sjove placeringer ved den store IEM-turnering i Köln.

I kvartfinalen af den prestigefyldte turnering sejrede Astralis med 2-1 over Mouz efter at have været bagud efter den første bane.

Astralis vandt det seneste møde mellem de to for godt et halvt år siden med 2-0, men så let skulle det slet ikke blive denne gang mod Mouz, der aktuelt ligger nummer 14 på verdensranglisten.

Astralis, der ligger nummer 11 i verden, fik en skidt start på kampen og tabte den første bane med 9-16.

Det danske hold kom derimod godt i gang med anden bane, hvor det hurtigt blev til føring på 7-2. Selv om Mouz reducerede, holdt Astralis fast og vandt med de samme cifre 16-9.

Så var der lagt op til en spændende sidste og afgørende bane, og det blev da også tæt fra begyndelsen.

Mouz kom dog i teten med føringen på 9-6, men Astralis svarede med det samme tilbage og udlignede til 10-10.

Mouz kom så foran 11-10 på en dansk fejl, men derfra var Astralis bedst og vandt kvartfinalen, som holdet kvalificerede sig til allerede i den forgangne weekend.

I lørdagens semifinale venter en stor mundfuld i form af nummer et på verdensranglisten, Navi.

Der er 7,1 million kroner i præmiepuljen i turneringen, hvor vinderen får 2,9 millioner kroner.