Astralis med kniven for struben

Gruppe A i ESL Pro League afgøres fredag aften, og her skal flere ting gå Astralis’ vej, hvis de vil gøre sig håb om at gå videre fra gruppen.

Det er med kniven for struben, at Astralis i dag skal i kamp i ESL Pro League, hvor de sidste to slutspilspladser skal besættes i turneringen med en præmiepulje på over 4,5 millioner kroner.

Det danske stjernemandskab ligger i skrivende stund på en fjerdeplads, og de er dermed lige akkurat ude af top 3, der giver adgang til slutspillet.

I gruppen er de á point med ENCE, men da ENCE er bedre indbyrdes, ligger de lige nu til at tage en plads i det eftertragtede slutspil.

Astralis tabte torsdag aften til franske Vitality, og samtidig vandt Heroic deres kamp over netop ENCE. Derfor er Heroic fortsat ubesejrede og topper gruppen.

Dansk derby

Fredag aften skal de to sidste slutspilsklare hold findes, og her ser det på forhånd svært ud for Astralis, der skal op mod landsmændene fra Heroic.

Selvom Heroic ikke har noget at spille for, da de er sikre på at gå videre som etter fra gruppen, så vil en sejr til Astralis ikke automatisk udløse en billet til slutspillet.

For hvis ENCE samtidig vinder i deres kamp mod gruppens prygelknabe Bad News Bears, der har tabt samtlige kampe indtil videre, så er ENCE klar til slutspillet. Det skyldes som nævnt de indbyrdes opgør, hvor ENCE altså har slået Astralis.

Kampprogrammet ser ud som følger:

20:00 - Heroic vs. Astralis

20:00 - Vitality vs. Spirit

20:00 - ENCE vs. Bad News Bears

Stillingen i gruppen inden dagens kampe er som følger. De tre første går videre til slutspillet:

Heroic - 12 point Vitality - 9 point ENCE - 6 point Astralis - 6 point Spirit - 3 point Bad News Bears - 0 point

Det hele kan ses på TV2 Play eller gratis på ESL’s Twitch.