Astralis Nexus åbnede uden de nødvendige tilladelser

Da Astralis Nexus i sidste uge slog dørene op, var de nødvendige tilladelser ikke på plads.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Teknik- og Miljøforvaltningen hos Københavns Kommune.

Her fremgår det, at Tivoli, som er udlejer og derfor ansvarlig for ejendommen, først indsendte ansøgningen til Københavns Kommunes Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed onsdag den 23. Juni, altså fire dage efter den stort anlagte åbning.

Det var dog allerede dagen efter åbningen, at Astralis Nexus måtte holde lukket, og mandag den 21. Juni åbnede de så.

Det blev dog en kort fornøjelse, da Tivoli blev pålagt at lukke lokalerne for offentligheden, og Astralis Nexus har således været lukket siden torsdag den 24. Juni.

Tivoli, der ejer lokalerne og er ansvarlige for tilladelserne, bekræfter, at lokalerne er lukket på grund af manglende tilladelser.

De vil dog ikke uddybe, hvad det konkret drejer sig om, eller kommentere oplysningerne om, at ansøgningen først skulle være indsendt fire dage efter åbningen den 19. juni.

- Det er korrekt, at der efter åbningen i lørdags (den 19. Juni red.) er opstået tvivl om enkelte elementer i byggetilladelsen. Det kigger vi på, og derfor har vi valgt i samarbejde med byggemyndighederne at holde lukket, indtil sagen er færdigbehandlet. Vi er i gang med at undersøge sagen om hvad der er op og ned. Der holdes pt. lukket fordi vi skal sikre, at alle bygningsformalia er godkendt, lyder det i et skriftligt svar fra Torben Plank, der er pressechef hos Tivoli.

Ærgrer direktør

Hos Astralis, der lejer lokalerne af Tivoli, vækker det naturligt nok ærgrelse, at de har været nødt til at lukke Astralis Nexus midlertidigt. Kommunikationsdirektør Steen Laursen forklarer, at de hos Astralis er klar til at genåbne Astralis Nexus, når tingene igen er i orden.

- Vi havde en virkelig flot åbning med en fantastisk modtagelse fra alle sider og vi var selvsagt meget ærgerlige, da vi af udlejer blev bedt om at lukke midlertidigt efter sådan en åbning. Vi fik i torsdags at vide, der er opstået en usikkerhed om nogle elementer i en byggetilladelse, som de er i dialog med kommunen om at få løst. Lige nu venter vi sådan set bare på igen at få grønt lys for ting skal selvfølgelig være i orden. Vi har et rigtig godt samarbejde med Tivoli og stoler på, de får eventuelle udeståender løst hurtigt, siger Steen Laursen.

- I mellemtiden benytter vi muligheden for at finpudse det hele, så alle gaming-stationer, streaming -studier, auditorium, showroom og vores merchandise store fremstår endnu flottere når vi kan byde alle velkommen igen i løbet af de kommende dage. Det er naturligvis et irritationsmoment lige nu, men overordnet set har vi store forventninger til, hvad Astralis Nexus kommer til at give både os, esport og gaming generelt, samt de mange Astralis-fans, siger Steen Laursen.

Hvornår Astralis Nexus igen slår dørene op er endnu uklart, men foreløbigt holder de lukket, indtil tilladelserne igen er på plads.