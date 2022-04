Astralis og Heroic snupper de sidste slutspilspladser

Den sidste gruppekamp i ESL Pro League Sæson 15 er nu afgjort, og set med rød-hvide briller er der godt nyt.

Astralis og Heroic er nemlig klar til slutspillet, efter de tager 2. og 3. pladsen i gruppe D, der toppes af verdensetterne fra NaVi.

De to danskerhold bragede sammen torsdag i sidste uge, og her løb Heroic med sejren efter et stærkt comeback mod Astralis. Efterfølgende mødte så først Heroic og senere Astralis så gruppefavoritterne NaVi, og her blev begge danske mandskaber sendt ud af serveren med et nederlag i bagagen.

Det lykkes dog at tage sejre nok til at slutte i toppen af gruppen og således gå videre til slutspillet, der løber af stablen i denne uge.

Jagten på millionerne

Tirsdag og onsdag venter nemlig første runde i slutspillet, og her er der dansk islæt i alle fire kampe. Holdkaptajnerne for henholdsvis ENCE og FaZe er nemlig Marco 'Snappi' Pfeiffer og Finn 'karrigan' Andersen, og de får nu muligheden for at spille sig i kvartfinalen.

Det er dog onsdag, det for alvor handler om at finde klaphatten frem. Her skal Astralis nemlig i ilden mod russiske Entropiq i første kamp, mens Heroic brager sammen med amerikanske Liquid i dagens sene kamp.

Kvartfinalerne spilles torsdag og fredag, mens semifinalerne afvikles lørdag. Finalen spilles søndag.

Der er en præmiepulje på 5,5 millioner kroner. Heraf kan vinderen stikke knap 1,2 millioner kroner ned i foret.

Hele kampprogrammet for slutspillet er som følger. De hold, der er markeret med fed, har dansk islæt:

Tirsdag

◴ 15:30 - fnatic vs. ENCE (Kamp #1)

◴ 19:00 - FaZe vs. Players (Kamp #2)

Onsdag

◴ 15:30 - Entropiq vs. Astralis (Kamp #3)

◴ 19:00 - Heroic vs. Liquid (Kamp #4)

Torsdag:

◴ 15:30 - NIP vs. Vinderen af Kamp #4 (Kvartfinale #1)

◴ 19:00 - Movistar Riders vs. Vinderen af Kamp #1 (Kvartfinale #2)

Fredag:

◴ 15:30 - FURIA vs. Vinderen af Kamp #3 (Kvartfinale #3)

◴ 19:00 - NaVi vs. Vinderen af Kamp #2 (Kvartfinale #4)

Lørdag:

◴ 15:30 - Vinderen af kvartfinale #1 vs. Vinderen af kvartfinale #2 (Semifinale #1)

◴ 19:00 - Vinderen af kvartfinale #3 vs. Vinderen af kvartfinale #4 (Semifinale #2)

Søndag:

◴ 17:00 - Finale