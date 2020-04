Astralis om straf for spillerskifte: ’Det var forventeligt’

Fremover skal Counter-Strike-hold samle point for at kvalificere sig til den kommende majorturnering.

Det vil ske af tre omgange, hvor holdene i de tre kvalifikationsturneringer skal sikre sig point nok til en plads ved majoren. Den første runde ligger i foråret og starter 22. april, mens anden og tredje kvalifikationsturnering bliver spillet henholdsvis til sommer og efterår.

Det har turneringsudvikleren bag Counter-Strike, Valve, offentliggjort. Det nye system er et opgør med den tidligere kvalifikation, hvor en række hold blev inviteret direkte til majoren, baseret på deres præstation ved seneste major.

I regelsættet for det nye kvalifikationssystem er der blandt andet en passage, som særligt Astralis nok har bidt mærke i. Hvis et hold skifter en spiller mellem de forskellige kvalifikationsturneringer, opgiver de 20 procent af de optjente point per spiller.

For nyligt offentliggjorde Astralis, at Patrick ’es3tag’ Hansen tilslutter sig holdet til juli, og at de fremover vil arbejde med en seksmandstrup. Det betyder, at der vil være udskiftninger mellem de fem spillere, som Astralis sender på serveren fra tid til anden.

Oven i førnævnte regel skal man lægge, at holdene til hver turnering kun må stille med fem spillere og en træner. Her må træneren godt træde til og spille, men det vil koste 20 procent af holdets pointhøst i den pågældende kvalifikationsturnering.

Drejer sig om én turnering

Det vil altså sige, rent hypotetisk, at skulle Astralis have tænkt sig at registrere ’es3tag’ som træner i sommerens kvalifikationsrunde og lade træner Danny ’zonic’ Sørensen sidde ude, vil de miste en god sum point ved at skifte ’es3tag’ ind i løbet af selvsamme turnering.

I Astralis tilfælde kan det dog først blive aktuelt i efterårets sidste kvalifikationsturnering, når ’es3tag’ slutter sig til holdet i juli. Det er dog også den, som giver flest point.

Dermed kan det se ud til, at der bliver lagt et lille benspænd ud i forhold til danskernes ambitioner om at køre foretagendet med seks mand i spillertruppen, men det tager holdet selv med ophøjet ro, ifølge organisationens sportsdirektør, Kasper Hvidt.

- Vores hensyn er først og fremmest spillernes sundhed og at styrke fundamentet på lang sigt. Der er som sådan ingen ændring i reglerne, når det gælder selve majoren, og muligheden for at udskifte spillere mellem events er et klart skridt frem. Det er langt hen ad vejen, som vi havde forventet ud fra vores løbende dialog med både kolleger, udviklere, turneringsarrangører og andre i branchen.

For nu er Astralis det eneste hold i verdenstoppen med seks kampklare spillere, men det forventer Kasper Hvidt snart vil ændre sig.

- På et tidspunkt, hvor vi er de eneste med seks spillere, er det logisk, at man forsøger at stille holdene mere lige, men vi både forventer og tror på, vi i fremtiden vil se en bevægelse mod større rosters. Fordi det er i alles interesse at sikre spillernes og branchens sundhed og stabilitet.

